Son Dakika Haberleri: Aynel Arap'tan yapılan havan topu saldırısında muhtar öldü
Son Dakika Güncel Aynel Arap'tan yapılan havan topu saldırısında muhtar öldü

Aynel Arap'tan yapılan havan topu saldırısında muhtar öldü

22 dakika önce

Suriye'nin Aynel Arap (Kobani) şehrinden Şanlırfa'nın Suruç ilçesine yapılan havan topu saldırısında bir muhtar öldü.

Suriye'nin Aynel Arap (Kobani) şehrinden Şanlırfa'nın Suruç ilçesine yapılan havan topu saldırısında bir muhtar öldü.

Barış Pınarı Harekatı'nın 3. gününde Aynel Arap bölgesindeki PKK/PYD terör örgütü tarafından Suruç'a atılan havan mermisi, Çaykara Köyü Muhtarı Halil Yağmurlu'nun evine isabet etti. Saldırıda muhtar hayatını kaybetti.

Güvenlik güçleri bölgede geniş güvenlik tedbiri aldı.

(İHA)

Aynel Arap'tan yapılan havan topu saldırısında muhtar öldü

Aynel Arap, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:25 Kaynak: İHA
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