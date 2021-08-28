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Aynes Gıda, 667 milyon lira muhammen bedel ile satışa çıkarıldı - Son Dakika

Aynes Gıda, 667 milyon lira muhammen bedel ile satışa çıkarıldı

28.08.2021 11:38

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Satış Komisyon Başkanlığı tarafından satışa çıkartılan Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü,667 milyon lira muhammen bedel ile satışta.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Satış Komisyon Başkanlığı'nın, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilanına göre, TMSF'nin kayyım olarak atandığı Aynes Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan ve satışına karar verilen "Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü", kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarıldı.

MUHAMMEN BEDEL 667 MİLYON LİRA

Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün muhammen bedeli ise 667 milyon lira olarak belirlendi. İhaleye katılabilmek için TMSF'nin Ziraat Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki "IBAN: TR76 0001 0007 5306 2864 3883 23" No'lu TL hesabına 66 milyon 700 bin TL nakit teminatın, "Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli" açıklaması ile yatırılması gerekiyor.

Ayrıca nakit teminat dışında, 5411 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesinde tanımlanan bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu veya teminat cari değerinin yüzde 15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller de teminat olarak kabul edilecek ancak katılımcının doğrudan ya da dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolüne sahip olduğu bankalardan alınan teminat mektubu ihale teminatı olarak kabul edilmeyecek.

BELGELER 11 EKİM SAAT 16.00'YA KADAR TESLİM EDİLECEK

Şartnamede belirtilen idari zarf ve mali zarf içinde verilecek belgeler, üzerlerinde asıl veya kopya olduklarını belirten kayıtlarla, 1 asıl ve 1 kopya olmak üzere, en geç 11 Ekim 2021 saat 16.00'ya kadar Satış Komisyonuna kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde elden teslim edilecek ve karşılığında sıra numaralı alındı belgesi verilecek. Bu tarihten sonra verilecek kapalı zarflar değerlendirmeye alınmayacak.

İHALE 12 EKİM SAAT 14.30'DA

İhale, 12 Ekim 2021'de saat 14.30'da TMSF'nin Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/ İstanbul adresindeki konferans salonunda yapılacak. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi oluşturulduktan sonra açık artırma aşamasına geçilecek.

İlanda, ihaleye katılım şartları, inceleme, ihale usulü, geçmiş dönem borçları ve diğer hususlara ilişkin detaylara da yer verildi.

Aynes Gıda, 667 milyon lira muhammen bedel ile satışa çıkarıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Türk Lirası, Aynes Gıda, Ekim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Aynes Gıda, 667 milyon lira muhammen bedel ile satışa çıkarıldı - Son Dakika Ekonomi


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