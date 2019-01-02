Aynes, yeniden TMSF'ye devredildi
28 dakika önce
Daha önce TMSF'nin yönetiminde olan Aynes'e mahkemenin dışardan kayyum atamasına itiraz edildi.
Daha önce TMSF'nin yönetiminde olan Aynes'e mahkemenin dışardan kayyum atamasına itiraz edildi. İtiraz kabul edildi ve yönetim tekrar TMSF'ye geçti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:40
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