Son Dakika Haberleri: Aynes, yeniden TMSF'ye devredildi

Aynes, yeniden TMSF'ye devredildi

28 dakika önce

Daha önce TMSF'nin yönetiminde olan Aynes'e mahkemenin dışardan kayyum atamasına itiraz edildi.

Aynes, yeniden TMSF'ye devredildi, System.String[]
Daha önce TMSF'nin yönetiminde olan Aynes'e mahkemenin dışardan kayyum atamasına itiraz edildi. İtiraz kabul edildi ve yönetim tekrar TMSF'ye geçti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:40 

Ekonomi
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