Aynes, yeniden TMSF'ye devredildi

Daha önce TMSF'nin yönetiminde olan Aynes'e mahkemenin dışardan kayyum atamasına itiraz edildi.

Daha önce TMSF'nin yönetiminde olan Aynes'e mahkemenin dışardan kayyum atamasına itiraz edildi. İtiraz kabul edildi ve yönetim tekrar TMSF'ye geçti.

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