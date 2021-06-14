Nefes kesen değişim! Yıllar sonra aynı açıdan çekilen fotoğraf "Ah İstanbul" dedirtti - Son Dakika

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İstanbul'un yıllar içinde yaşadığı değişim sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafla ortaya çıktı. Aynı açıdan çekilen iki fotoğrafın birinde İstanbul'un yeşilliklerle dolu geçmişi yer alırken, ikinci fotoğrafta ise yeşil alanların yerini binaların aldığı görülüyor.

"FOTOĞRAFA BAKINCA NEFESİMİZ KESİLDİ"

Adalar manzaralı bir tepeden çekilen fotoğrafta inşa edilen yüksek bir binanın görüş açısını tamamen kapattığı görülürken, fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşan çok sayıda kullanıcı fotoğrafa bakınca bile nefes almakta zorlandıklarını ifade etti.