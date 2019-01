Aynı Acıyı İki Kez Yaşadı, İki Kızını da Trafik Kazasında Kaybetti

EVLİ ve 3 çocuk annesi olan Zeynep Topuz, arka arkaya yaşanan trafik kazaları sonucu önce büyük kızı İlay'ı, daha sonra küçük kızı Ezgi'yi kaybetti. Aradan yıllar geçmesine rağmen evlatlarının acısını unutamayan Topuz, İki çocuğum aynı şekilde okula giderken hayatını kaybediyorsa o zaman yüce yaradan artık akıllanmamızı istiyor dedi.Saffet Topuz (56), Zeynep Topuz(51) çifti 1989 yılında dünya evine girdi. Çiftin bu mutlu beraberlikten 2 kızı dünyaya geldi. 1991 yılında ilk kızını kucağına alan çift, kızlarına İlay ismini verdi. İkinci kızları olan Ezgi Nil ise 1995 yılında dünyaya geldi. Mutlu beraberliklerini Denizli 'de sürdüren çiftlerden Saffet Topuz Bekirli ilçesinde müzik Öğretmenliği yaparken Zeynep Topuz'da Resim Öğretmenliği yapıyordu. Okula gitmek için evden ayrılan çiftin büyük kızları İlay Topuz'a motosiklet çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 7 yaşındaki İlay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşanan olaylardan etkilenen çift Denizli'den ayrılma kararı alarak Bursa 'ya yerleşti fakat aynı felaket ikinci kez Bursa'da karşılarına çıktı. Bursa'ya yerleştikten sonra yine aynı şekilde okula gitmek için Didem isimli arkadaşıyla evden çıkan Ezgi Nil Topuz, arkadaşıyla beraber İzmir Yolu üzerinde yaya geçidinden geçerken otomobil çarptı. 15 yaşındaki Didem ve Ezgi, hastaneye kaldırıldı fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Yaşanan olayları anlatan acılı anne Zeynep Topuz, gözyaşlarına hakim olamadı. İlk kızını trafiğin olmadığı, sessiz, sakin bir ilçede kaybettiğini belirten Topuz, Kızım kendisi arkadaşlarıyla okula gidip gelebiliyordu. Öğlen arası geldi yemeğini yedi ve gitti. Sonra ben kızımın hastanede olduğunu öğrendim. Koşarak hastaneye gittim ve kızıma motosiklet çarptığını öğrendim. Motosiklet kazasında onu kaybedebileceğim hiç aklıma gelmemişti. İlk kızımı bu şekilde kaybettim dedi.İlk kızını kaybettikten sonra Denizli'den ayrılma kararı aldığını belirten Topuz, Bursa'ya yerleşme kararı aldı. Ezgi Nil ve arkadaşı Didem Zeynep Çakar'ın aynı trafşk kazasında hayatını kaybettiğini belirten Topuz, Orada daha fazla çalışamıyordum. Psikolojik dengem bozulmuştu. Sonra oğlum oldu. Bu sayede tekrar hayata bağlanabildim. O korkuyu ister istemez her zaman yaşıyorum. Küçük kızım büyüdü. Lise 2'ye gidiyordu. Bi anda bir arkadaşıyla ok fazla samimi olmuştu. Onunla birlikte okula gitmek için evden çıktıklarında İzmir yolunda yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken geçemediler. Hastaneden aradılar, Tıp Fakültesi'ne gittiğimde aynı şeylerle bir kez daha karşılaştım. Büyük kızımı da kaybetmiştik, hastanede tekrar hayata dönmüştü. Küçük kızımı da aynı şekilde olay yerinde kaybetmişiz. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hayata döndürüldü fakat hastanede bu kez küçük kızımı kaybettim. Büyük kızımı kaybettiğim zaman yakın çevrem çok etkilenmişti. Ama küçük kızımı kaybettiğimizde beni ve eşimi tanıyan veya tanımayan herkes isyan etti. Aynı şey aynı insanların başına tekrar geldiği zaman bunu büyük bir haksızlık olarak algıladılarö ifadelerini kullandı.Trafik kurallarının ihlal edilmesine isyan eden Topuz, Bu toplum sürekli trafik kurallarını ihlal eden, birbirine saygısızca hareket eden, araca bindiği zaman başka hiç kimseyi tanımayan, yol vermeyen, bütün o yolar kendileri için yapılmış gibi hisseden bir toplum. Bunun gerçeği aslında bu. Her gün onlarca çocuk hayatını kaybediyor. Yetişkinlerde hayatını kaybediyor ama çocuğun kendisini koruması çok zor. O yüzden trafiğe çıktığımız zaman bütün bunları dikkate almalıyız. Karşımıza çocuk çıkabilir. Trafik kuralları bunun için var. Yaya geçidinden geçerken 30 kilometre hıza inme kuralı varsa buna uymak zorundayız. Bütün bunları yerine getiren bir toplum olsak 2 kızımda yaşıyor olacaktı. Belki de ömürleri o kadardı ama bu ömürlerin gitmesinde, iki çocuğum aynı şekilde okula giderken hayatını kaybediyorsa o zaman yüce yaradan diyor ki lütfen akıllanın artık diye konuştu. - Bursa