Son Dakika Haberleri: Aynı aileden 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri
Son Dakika Güncel Aynı aileden 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri

Aynı aileden 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri

6 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, 4 aracın karıştığı trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, 4 aracın karıştığı trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Kaza anına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Aynı aileden 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri

Adapazarı, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 07:06 Kaynak: AA
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