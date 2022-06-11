Aynı aileden 3 kişiyi, sokak köpeklerini besledikleri için öldürmüş (3) - Son Dakika
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Aynı aileden 3 kişiyi, sokak köpeklerini besledikleri için öldürmüş (3)

11.06.2022 20:32
Aynı aileden 3 kişiyi, sokak köpeklerini besledikleri için öldürmüş (3)

TUTUKLANDIİzmir'in Bayraklı ilçesinde, sokak köpeklerini besledikleri gerekçesiyle Yahya Köşek (61), eşi Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü'yü (37) tabancayla vurarak öldürülen Ali İhsan Kılıç (62), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, sokak köpeklerini besledikleri gerekçesiyle Yahya Köşek (61), eşi Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü'yü (37) tabancayla vurarak öldürülen Ali İhsan Kılıç (62), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Kılıç'ın burada verdiği ifadede Köşek ailesiyle sokak köpeği konusunda zaman zaman tartışmalar yaşadıklarını, olay günü de Köşek ailesinin beslediği sokak köpeklerinden birinin torununu korkuttuğu için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Kılıç'ın, olay anında şekerinin yükseldiğini ve olay anını da hatırlamadığı söylediği aktarıldı. Kılıç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,


Aynı aileden 3 kişiyi, sokak köpeklerini besledikleri için öldürmüş (3)
Aynı aileden 3 kişiyi, sokak köpeklerini besledikleri için öldürmüş (3)
Aynı aileden 3 kişiyi, sokak köpeklerini besledikleri için öldürmüş (3)
YORUMLAR
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Amerikalı generalden Karadeniz açıklaması Amerikalı generalden Karadeniz açıklaması Aynı aileden 3 kişiyi, sokak köpeklerini besledikleri için öldürmüş (2) Aynı aileden 3 kişiyi, sokak köpeklerini besledikleri için öldürmüş (2)
Kaynak: DHA

İhsan Kılıç, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aynı aileden 3 kişiyi, sokak köpeklerini besledikleri için öldürmüş (3) - Son Dakika

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