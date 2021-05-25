Aynı aileden 4 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti - Son Dakika

Aynı aileden 4 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

25.05.2021 12:13
Aynı aileden 4 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde koronavirüse yakalanan Musa Avcı (88) 12 Şubat'ta, kızı Nurdan Avcı (51) 4 Mayıs'ta, damadı Mehmet Temiz (61) 15 Mayıs'ta, eşi Esma Avcı (78) ise 19 Mayıs'ta hayatını kaybetti.

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde koronavirüse yakalanan Musa Avcı (88) 12 Şubat'ta, kızı Nurdan Avcı (51) 4 Mayıs'ta, damadı Mehmet Temiz (61) 15 Mayıs'ta, eşi Esma Avcı (78) ise 19 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren Mehmet Temiz'in eşi Tuncay Temiz'in ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Musa Avcı, 3 ay önce bir rahatsızlığından dolayı Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki özel bir hastaneye gitti. Tedavisinin ardından burada yaşayan kızı Nurdan Avcı'nın yanına giden ve bir süre sonra rahatsızlanan Musa Avcı, tekrar özel hastaneye gitti. Burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Musa Avcı, hastanede tedavi altına alındı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen 12 Şubat'ta hayatını kaybetti. Avcı, daha sonra memleketi Andırın'da toprağa verildi.

Eşini kaybetmenin acısını yaşayan Esma Avcı da bir süre sonra kızları Nurdan Avcı, Tuncay Temiz ve damadı Mehmet Temiz ile birlikte koronavirüse yakalandı. 4 kişi, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Durumları ağırlaşınca yoğun bakım servisine alınan Nurdan Avcı 4 Mayıs'ta, eniştesi Mehmet Temiz 15 Mayıs'ta, annesi Esma Avcı ise 19 Mayıs'ta hayatını kaybetti. 2 hafta içerisinde ölen anne ile kızı ve damadı Andırın'da son yolculuklarına uğurlandı.'BU HASTALIĞI HAFİFE ALMAYIN'Babasını, annesini, ablasını ve eniştesini koronavirüse kurban veren Niyazi Avcı, çok büyük acı yaşadıklarını söyledi. Şubat ayında babasını, bu ay içerisinde ise annesi, ablası ve eniştesini peş peşe toprağa verdiğini belirten Avcı, "Dünyayı saran bu korona illetinde ne yazık ki biz de ailemizden 4 kişiyi kaybettik. Şubat ayında babamı, mayıs ayında ablamı, eniştemi ve annemi kaybettik. Büyük ablamın yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Rabbim bu acıları başka insanlara göstermesin. Herkesin bu hastalığa dikkat etmesi elzemdir. Herkese tavsiyem, bu hastalığı hafife almayın, dikkat edin. Herkes aşısını olsun, rabbim devletimizin de yokluğunu vermesin" dedi.'ALLAH'IM BU ACIYI KİMSEYE YAŞATMASIN'Koronavirüs nedeniyle daha önce dedesi, ninesi, teyzesi ve babasını kaybeden Ercan Temiz de  annesi Tuncay Temiz'in Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiğini söyledi. Koronavirüsün hayatlarına kabus gibi çöktüğünü ve en sevdiklerini ellerinden aldığını ifade eden Ercan Temiz, şu an tek dileğinin iyileşmesi için yanı başında beklediği annesiyle hastaneden yürüyerek çıkmak olduğunu kaydederek, "Koronavirüs nedeniyle ilk olarak Şubat ayında dedem hayatını kaybetti. Daha sonra 4 Mayıs'ta teyzem vefat etti. 15 Mayıs'ta ise babam vefat etti. Babamı defnederken entübe olan ninem ise 19 Mayıs'ta vefat etti. Şimdi annem yoğun bakımda tedavi görüyor. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın" diye konuştu.'ÖLDÜRÜYOR, SÜRÜNDÜRÜYOR'Koronavirüsün şakasının olmadığını, o nedenle insanlardan tedbirlere uymalarını da isteyen Ercan Temiz, "Annem ve babam birinci doz aşılarını olmuşlardı. İkinci doz aşıyı olamadan hastalığa yakalandılar. Herkesin tedbirlere uymasını istiyorum. Çünkü bu hastalık öldürüyor, öldürmese bile insanı süründürüyor" dedi.

- Kahramanmaraş
Aynı aileden 4 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Aynı aileden 4 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Aynı aileden 4 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Aynı aileden 4 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Aynı aileden 4 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Aynı aileden 4 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Aynı aileden 4 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Aynı aileden 4 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Aynı aileden 4 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Aynı aileden 4 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Aynı aileden 4 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Mehmet Temiz, Koronavirüs, Musa Avcı, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aynı aileden 4 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti - Son Dakika


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