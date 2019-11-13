Son Dakika Haberleri: Aynı aileden 4 kişi ölü bulundu
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Aynı aileden 4 kişi ölü bulundu

7 saat önce

İzmir'in Kiraz ilçesinde, aynı aileden 1'i kadın 4 kişi silahla vurulmuş halde bulundu.

Aynı aileden 4 kişi ölü bulundu, System.String[]

İzmir'in Kiraz ilçesinde, aynı aileden 1'i kadın 4 kişi silahla vurulmuş halde bulundu.


Olay, Kiraz ilçesi Çayağazı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İbrahim Akkeçe (40), eşi Döndü Akkeçe (38), oğulları Kemal Akkeçe (17) ve akrabaları Erol Akkeçe (35), Çayağazı Mahallesi Bağarası Sokak'taki evlerinin önünde silahla vurulmuş halde bulundu. Olaya ilişkin ölen kişilerin akrabaları olduğu belirtilen M.A. (35) jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde cinayetleri işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. - İZMİR

İzmir, Kiraz, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:35 Kaynak: İHA
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