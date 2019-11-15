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Aynı aileden 4 kişi ölü bulunmuştu: Yan yana gömüldüler

7 saat önce

Aynı aileden 4 kişi ölü bulunmuştu: Yan yana gömüldüler Ölen 4 kişiye acı vedaİZMİR - İzmir'in Kiraz ilçesinde, silahlı saldırıda sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi, gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Aynı aileden 4 kişi ölü bulunmuştu: Yan yana gömüldüler

Ölen 4 kişiye acı veda

İZMİR - İzmir'in Kiraz ilçesinde, silahlı saldırıda sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi, gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Kiraz ilçesi Çayağazı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İbrahim Akkeçe (45), eşi Döndü Akkeçe (40), oğulları Kemal Akkeçe ve akrabaları olan Erol Akkeçe (36), Bağarası Sokak'taki evlerinin önünde silahla vurulmuş halde cansız bedenleri bulunmuştu. Cinayete ilişkin yine aynı aileden M.A. isimli şahıs, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alınmış ve ilk ifadesinde, cinayeti eşini rahatsız ettikleri gerekçesiyle işlediğini söylediği öğrenilmişti. Şahıs, daha sonra ise tutuklandı.

Cenazeler toprağa verildi

Otopsi işlemlerinin ardından cenazeler Kiraz ilçesine getirildi. Cenazeler için Çayağazı Mahallesi'nde bulunan Çelebiler Camisi'nde tören düzenlendi. Törende ölenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Törenin ardından cenazeler, Çelebiler Mezarlığında yan yana defnedildi.

Aynı aileden 4 kişi ölü bulunmuştu: Yan yana gömüldüler

İzmir, Kiraz, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:13 Kaynak: İHA
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