Son Dakika Haberleri: Aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu (3)
Son Dakika Güncel Aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu (3) - Son Dakika

Aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu (3)

6 saat önce

İzmir'in Kiraz ilçesinde aynı aileden biri kadın 4 kişi, silahla vurulmuş halde bulundu.

İzmir'in Kiraz ilçesinde aynı aileden biri kadın 4 kişi, silahla vurulmuş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çayağzı Mahallesi'nde İbrahim A. (40), eşi Döndü A. (38), oğulları Kemal A. (17) ve akrabaları Erol A. (35), Çayağazı Mahallesi Bağarası Sokak'taki evlerinin önünde silahla vurulmuş halde bulundu.

Olaya ilişkin maktullerin akrabaları M.A. (35) jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüphelinin ilk ifadesinde 4 kişiyi kendisine ait tabanca ve tüfekle, "eşinin rahatsız edilmesi" nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi.

Aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu (3)

Çayağzı, Kiraz, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:09 Kaynak: AA
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