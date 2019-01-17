Son Dakika Haberleri: Aynı Aileden 4 Kişinin Öldüğü Kazada, Emin Can'ın da Beyin Ölümü Gerçekleşti

Aynı Aileden 4 Kişinin Öldüğü Kazada, Emin Can'ın da Beyin Ölümü Gerçekleşti

1 saat önce

KONYA'nın Karapınar ilçesinde yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp TIR'a arkadan çarpan otomobilde yaralanan Emin Can Kılçık'ın (14) da beyin ölümü gerçekleşti.

Aynı Aileden 4 Kişinin Öldüğü Kazada, Emin Can'ın da Beyin Ölümü Gerçekleşti, System.String[]
KONYA'nın Karapınar ilçesinde yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp TIR'a arkadan çarpan otomobilde yaralanan Emin Can Kılçık'ın (14) da beyin ölümü gerçekleşti. Kazada ölen uzman çavuş Murtaza Kılçık (39) ile eşi, oğlu ve babasının cenazeleri ise defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Konya- Adana karayolunun 75'inci kilometresinde meydana geldi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Murtaza Kılçık yönetimindeki 38 YV 979 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Otomobil, önünde giden Orhan Toğrulca (55) yönetimindeki 33 DES 53 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

TIR'ın dorsesinin altında giren otomobilin sürücüsü Murtaza Kılçık ile babası Mehmet (67), eşi Naile (36) ve oğlu Mert Kılçık (8) olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer oğlu Emin Can Kılçık (14) ile baldızı Elif Dalkıran (21) ise yaralandı. Yaralılar, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Duran kalbi doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırılan Emin Can Kılçık,  Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Ancak Emin Can Kılçık'ın da bugün sabah saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Elif Dalkıran'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

CENAZELERİ AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ 

Kaza yerinde yaşamını yitiren 4 kişinin cenazeleri, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Adana'nın Kozan ilçesine götürüldü.

Kazanın ardından 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan gözaltına alınan TIR şoförü Orhan Toğrulca'nın işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

L - Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:45 Kaynak: DHA

Konya, Emin Can, 3. Sayfa
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