Aynı Aileden 4 Kişinin Öldüğü Kazadan Yaralı Kurtulan Çocuk da Yaşamını Yitirdi
37 dakika önce
Aynı aileden 4 kişinin öldüğü kazadan yaralı kurtulan çocuk da yaşamını yitirdiKONYA - Konya'nın Karapınar ilçesinde yoldaki buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak tıra arkadan çarpan otomobilde aynı aileden 4 kişinin öldüğü kazada, ağır yaralanan çocuk da kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Aynı aileden 4 kişinin öldüğü kazadan yaralı kurtulan çocuk da yaşamını yitirdi
KONYA - Konya
'nın Karapınar
ilçesinde yoldaki buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak tıra arkadan çarpan otomobilde aynı aileden 4 kişinin öldüğü kazada, ağır yaralanan çocuk da kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza, 16 Ocak Çarşamba
günü saat 20.30 sıralarında Konya- Adana
Karayolunun 75. kilometresi Karapınar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Adana istikametine seyir halinde olan Aydın
'da uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenilen Murtaza Kılçık idaresindeki 38 YV 979 plakalı otomobil buzlanma ve don sebebiyle aynı istikamette seyir halinde olan O.T. yönetimindeki 33 DES 53 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsüyle araçta bulunan eşi Naile (36), oğlu Mert ile babası Mehmet Emin Kılçık olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada sürücünün oğlu Emin Can
Kılçık ile baldızı Elif Dalkıran ise yaralandı. Yaralılar, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Emin Can Kılçık ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram
Tıp Fakültesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Emin Can Kılçık da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:34 Kaynak: İHA
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