Son Dakika Haberleri: Aynı Aileden 5 Kişi Doğalgazdan Zehirlendi

Aynı Aileden 5 Kişi Doğalgazdan Zehirlendi

2 saat önce

Ankara'da aynı aileden 5 kişi doğalgaz kaçağı nedeniyle zehirlendi.

Aynı Aileden 5 Kişi Doğalgazdan Zehirlendi, System.String[]
Ankara'da aynı aileden 5 kişi doğalgaz kaçağı nedeniyle zehirlendi.

Olay, sabah saatlerinde Çankaya ilçesindeki Birlik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 391. Sokaktaki bir apartmanda ikamet eden aile, sabah saatlerinde uyandıklarında baş dönmesi ve mide bulantısı yaşadı. Evdeki yoğun gaz kokusunu alan aile, polis ve 112 Acil Servis ekiplerinden yardım talep etti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 5 kişinin doğalgaz kaçağı nedeniyle zehirlendiğini fark etti. Doğalgazdan etkilenen vatandaşlar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından detaylı tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Başkent Gaz ekipleri ise kaçağın meydana geldiği dairede incelemelerde bulundu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:54 Kaynak: İHA

Çankaya, Sabah, Ankara, 3. Sayfa
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