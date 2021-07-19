Aynı aileden 5 kişi serinlemek için Derinöz Barajı'na girdi: 2 ölü, 3 kayıp - Son Dakika

Aynı aileden 5 kişi serinlemek için Derinöz Barajı'na girdi: 2 ölü, 3 kayıp
AMASYA - Amasya Suluova Derinöz Barajı'nda serinlemek için suya giren aynı aileden 5 kişi kayboldu. Arama çalışmaları sırasında 2 kişinin cesedine ulaşıldı.
Amasya Belediyesi itfaiye su altı ekipleri ve AFAD tarafından çalışma başlatıldı. Kayıp vatandaşların yakınları baraj gelerek çalışmaları endişeyle izliyor. Amasya Valisi Mustafa Masatlı da olay yerine gelerek arama çalışmalarını takip ediyor.
Kaynak: İHA
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