Son Dakika Haberleri: Aynı aileden 5 kişi yaralandı
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Aynı aileden 5 kişi yaralandı

9 dakika önce

Karapınar ilçesinde motosikletli aile kaza yaptı, aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Karapınar ilçesinde motosikletli aile kaza yaptı, aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza ilçenin Kutbasan Caddesi'nde meydana geldi.

Gökmen Güllü'nün kullandığı (29) 31 LR 160 plakalı motosiklet önünde seyreden M.U'nun kullandığı 68 AD 710 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada motosikleti kullanan Gökmen Güllü, eşi Gamze Güllü (27) çocukları 3 yaşındaki Meryem, 6 yaşındaki Sahre ile 7 yaşındaki Mehmet Ali yaralandı.

Yaralılar çağrılan 112 Acil Sağlık ambulansları ile Karapınar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralılardan 7 yaşındaki Mehmet Ali Güllü yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Aynı aileden 5 kişi yaralandı

Karapınar, Güllü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:21 Kaynak: AA
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