Aynı aileden 6 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
40 dakika önce
Manisa'nın Kula ilçesinde aynı aileden 6 kişi, mide ağrısı, ishal ve kusma belirtileri üzerine hastanede tedavi altına alındı.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:40 Kaynak: İHA
'nın Kula
ilçesinde aynı aileden 6 kişi, mide ağrısı, ishal ve kusma belirtileri üzerine hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Ortaköy
Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle aynı aileden 6 kişi, mide ağrısı, ishal ve kusma belirtileri görülmesinin ardından Kula Devlet Hastanesine geldi. Tedavi altına alınan Suzan Kocamanyiğit (25), Adil Kocamanyiğit (56), Havva Kocamanyiğit (25), Cemile Doğrul (78), Ethem Doğrul (76) ve henüz yaşını doldurmamış İkranur Kocamanyiğit'in kendilerinin beslediği keçilerden yaptıkları peynirden zehirlendikleri öngörüldü. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye gelen şahıslardan 5'inin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, İkranur Kocamanyiğit'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA
Bomba sanıldı, öğrencilerin deney düzeneği çıktı
Yargıtay'ın bozduğu "Eyvah babam geldi" davası yeniden görüldü
Kan donduran taksici dehşetini mahkemede anlattı: Beni ona verme tecavüz edecek
Freni patladığı için iki araca çarpan zift tankerinin devrilmesi nedeniyle yaralılar kepçeyle kurtarıldı