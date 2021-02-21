Aynı aileden 6 kişinin mezar taşı kırıldı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce Atar ailesine ait 6 mezar taşı kırılarak, parçalandı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken, Murat Atar, "Burası 1966 yılından bu yana kullandığımız dedemin, babamın da mezarlarının olduğu aile mezarlığı. Kimin yaptığını bilmiyoruz" dedi.

Serik'e bağlı Kuşlar Mahallesi Kızıllar yolu üzerindeki mezarlıkta Atar ailesi üyelerine ait mezar taşları kırıldı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce mezarlığa yapılan saldırıda aile büyüklerinin bulunduğu 6 mezar taşı parçalandı. Olayla ilgili jandarmaya bilgi veren aile, şikayetçi oldu.