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Aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü saldırıda tahliyeler arka arkaya geldi! Bir kişi daha serbest kaldı - Son Dakika

Aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü saldırıda tahliyeler arka arkaya geldi! Bir kişi daha serbest kaldı

19.11.2021 22:45

Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili tutuklanan bir kişinin daha tahliye edilmesine karar verildi. Böylece olaydan sonra tutuklanan asıl fail Mehmet Altun hariç bütün sanıklar arka arkaya serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle 10 tutukludan 8'inin tahliye edilmesinin ardından mahkemeye yapılan itirazla bugün tutuklu İbrahim Keleş de serbest bırakıldı. Olayın asli faili Mehmet Altun'un tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

AYNI AİLEDEN 7 KİŞİYİ KATLETMİŞTİ

Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde 30 Temmuz'da bir evde 7 kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilmiş, eve giren sağlık ekipleri 7 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

13 KİŞİ TUTUKLANDI

Olaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklanmış, cinayet zanlısı Mehmet Altun da 5 Ağustos'ta yakalanmış ve sevk edildiği hakimlikçe cezaevine gönderilmişti. İki aile arasında daha önce yaşanan kavgada cezaevine gönderilen 2 zanlı hakkında da 7 Ekim'de tutuklama kararı verilmiş, böylece cinayetle ilgili tutuklu sayısı 13'e yükselmişti.

MEHMET ALTUN'A 7 KEZ AĞIRLAŞTILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Başsavcılık tarafından hazırlanıp sunulan iddianamede, Altun hakkında, öldürme olayına ilişkin, "canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme" suçlamasıyla 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

Ayrıca Altun'un "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve "yakarak mala zarar verme" suçundan da 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

TUTUKLANAN DİĞER SANIKLARA DA AĞIRLAŞTILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Soruşturma kapsamında tutuklanan diğer sanıklar Yahya Çalık, İbrahim Keleş, Ramazan Çalık, Ali Çalık, Lütfi Keleş, Ali Keleş (Lütfi Keleş'in oğlu), Veli Keleş, Ali Keleş (Veli Keleş'in oğlu), Ayşe Keleş ve Ali Keleş (Harun Keleş'in oğlu) hakkında ise "canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürmeye azmettirme" suçundan 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "yakarak mala zarar vermeye azmettirme" suçundan da 8'er yıla kadar hapis talep edilmişti.

TAHLİYELER PEŞ PEŞE GELDİ

Olayın asli faili Mehmet Altun'un eşi Zehra Altun, babası İbrahim ve annesi İsmahan Altun hakkında, kuvvetli suç şüphesinin ortadan kalkması nedeniyle tahliye kararı verilmişti. Tutuklu bulunan Veli Keleş, Ramazan Çalık, Yahya Çalık, Ali Çalık ve Ali Keleş de hazırlanan iddianamenin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Mahkemeye yapılan itirazla 17 Kasım'da Lütfi Keleş, Ayşe Keleş ve oğulları Ali Keleş de tahliye edilmiş, saldırıya ilişkin tutuklu olarak olayın asli faili Mehmet Altun ile İbrahim Keleş kalmıştı.

Aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü saldırıda tahliyeler arka arkaya geldi! Bir kişi daha serbest kaldı

Cumhuriyet Başsavcılığı, İbrahim Keleş, Mehmet Altun, Ali Keleş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü saldırıda tahliyeler arka arkaya geldi! Bir kişi daha serbest kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü saldırıda tahliyeler arka arkaya geldi! Bir kişi daha serbest kaldı - Son Dakika
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