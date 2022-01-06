Aynı aileden 7 kişinin ölümüne sebep olmanın bedeli, sadece 12 yıl hapis - Son Dakika

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Nalçik Bulvarı'nda 25 Mart 2018'de, yaşanan olayda Malatya'dan Kayseri yönüne giden Mehmet Üzüm yönetimindeki otomobil, Adnan Özdemir yönetimindeki otomobilin sıkıştırması sonucu karşı yönden gelen ve Malatya'ya cenaze götüren ambulansla çarpıştı.

KAZADA 7 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet (36) ile yanındaki eşi Zehra (29), çocukları Safiye Nur (6), Hamza (8), kardeşleri Mustafa (29) ve Soner (27) ile Kader Üzüm (20) yaşamını yitirdi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN ŞAHIS BİN 132 GÜN SONRA TESLİM OLDU

Kazanın ardından Gürcistan'a kaçan Adnan Özdemir hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Kırmızı bültenle aranan Özdemir, 30 Nisan 2021'de Gürcistan'dan Artvin'e gelerek, 1132 gün sonra polise teslim oldu.Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Adnan Özdemir, tutuklu bulunduğu Artvin'den Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, avukatı ile kazada hayatını kaybeden Üzüm ailesinin yakınları Ahmet Üzüm ve Seher Çay da salonda hazır bulundu. Sanık Adnan Özdemir, pişman olduğunu ifade ederek beraatini istedi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN AİLESİ KARARA İSYAN ETTİ

Mahkeme heyeti, sanık Özdemir'i, 'taksirle ölüme ya da yaralanmaya sebep olma' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın ehliyetine 2 yıl 6 ay süreyle el konulmasına hükmetti. Karar sonrası kazada ailesini kaybeden Üzüm ailesinin yakınları ise karara tepki gösterdi.