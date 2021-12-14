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Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına başlandı (5) - Son Dakika

Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına başlandı (5)

14.12.2021 14:40
Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına başlandı (5)

CHP'Lİ HEYET DURUŞMAYI İZLEDİKonya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren Mehmet Altun'un yargılandığı duruşmayı izleyen CHP'li heyet, verilen arada açıklama yaptı.

CHP'Lİ HEYET DURUŞMAYI İZLEDİ

Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren Mehmet Altun'un yargılandığı duruşmayı izleyen CHP'li heyet, verilen arada açıklama yaptı. Verilecek kararın kamu vicdanını rahatlatması gerektiğini söyleyen CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, "Türkiye'yi sarsan bu olayda aynı ailenin 7 kişisinin, 1 kişi tarafından çok bilinçli bir şekilde, planlı bir şekilde öldürülmesi, daha sonra evin yakılmak istenmesi, tam bir vahşet örneği olarak karşımızda duruyor. Bizler de CHP olarak, toplumda bu infial uyandıran olayın, ardındaki bütün olayların aydınlatılarak kamu vicdanı da herkesin rahatlıkla mahkemenin adil bir şekilde işlediği yönünde emin olması yönünden, verilecek kararın da kamu vicdanını da tatmin eden bir karar olması açısından ciddi bir şekilde takip ediyoruz. Bu olayın öfkeyle, nefret söylemiyle, kimliklerin de içinde olduğu bir olay olduğunu, sanığın yapmış olduğu ifadeden bir avukat olarak değerlendirdim. Bu olayın bütün boyutlarıyla yargı aşamasında araştırılması ve sonuca kavuşturulması, ülkemizin birliği ve esenliği açısından son derece önemlidir. Buna gayret ediyoruz. Türkiye'de siyaset dilinin, insanları nasıl bir kutuplaştırmaya getirdiğini, öfkenin nefrete nasıl dönüştüğünün tipik bir örneğidir bu. Büyük üzüntü duyduğumuz bu davadan beklentimiz, kamu vicdanının tatmin olmasıdır" dedi.

HİÇBİR HUSUMET BÖYLE BİR MOTİVASYONU GERÇEKLEŞTİRMEZDuruşmayı izleyen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise şunları söyledi:

"Olayı ilk gününden beri takip ediyoruz. Bu olay sadece 30 Temmuz'da gerçekleşmedi. 12 ve 22 Mayıs'ta gerçekleşen linç girişimleri var. O linç girişimlerinden sonra kamuoyunun, avukatların, bölge barolarının dikkat çeken açıklamaları vardı. Gerekli tedbirlerin alınması yönünde. Ancak maalesef bütün bunlar yapılmadı ve bir katliam gerçekleşti. Bugün ilk defa katili, SEGBİS yoluyla dinledik. Ben de bir avukatım aynı zamanda. Şunu bilirim ki; ırkçılık ve nefret söylemi dışında hiçbir motivasyon böyle bir katliamın meydana gelmesinde zemin hazırlamaz. Hiçbir kişisel husumet, hele hele tavuk meselesi, kamera meselesi, tarla meselesi gibi bir ölüme dönüşmemiş olaylar böyle bir motivasyonu gerçekleştirmez. Konya'dan bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Siyaset dilinin nefret söyleminden, ırkçılıktan ve düşmanlıktan uzak durması lazım. Yukarıda söylenen ırkçılık ve nefret söylemi, herhangi bir insanı böyle bir katile dönüştürebiliyor. Bu olayda bu var. Motivasyon da düşmanlıktır, nefret söylemidir ve ırkçılıktır. Umuyorum bundan sonrasında siyaset de yargı da bu olaydan çok önemli dersler çıkarır. Doğrudan doğruya, bir arada yaşamamıza, barışımıza tehdit oluşturan bu olaylar bir daha gerçekleşmez. Biz CHP olarak başından beri bu olayın takipçisiyiz ve takipçisi olmaya da devam edeceğiz. Bütün kurumları, başta siyaset kurumu olmak üzere sorumluluğa davet ediyoruz."


Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına başlandı (5)
Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına başlandı (5)

Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Altun, Siyaset, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına başlandı (5) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına başlandı (5) - Son Dakika
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