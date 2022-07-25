İlçeye bağlı Serenli beldesinde Özyurt ailesi, yayladan topladığı mantarı öğle saatlerinde pişirip yedi. Birkaç saat sonra aile üyelerinin zehirlenme belirtisi göstermesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri zehirlenme belirtileri gösteren Mehmet (73), Şaduman (65), Şevki (40), Nurcan (37), Recep (34), Emel (30) ile çocuklar Melike (12) Muhammet (7) ve Yasin Mert Özyurt'u (6) ambulansla Niksar Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı. Rahatsızlananlardan Nurcan Özyurt ile çocuklar Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedaviye alınanların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Niksar, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aynı aileden 9 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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