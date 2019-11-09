Aynı aileden dört kişi evlerinde ölü bulundu (1)
6 saat önce
Olayın gerçekleştiği apartman Polisin olay yerinde aldığı güvenlik önlemi ANTALYA - Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk dört kişi evlerinde ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 07:27 Kaynak: AA
Olayın gerçekleştiği apartman
Polisin olay yerinde aldığı güvenlik önlemi
ANTALYA - Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk dört kişi evlerinde ölü bulundu.
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