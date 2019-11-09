Son Dakika Haberleri: Aynı aileden dört kişi evlerinde ölü bulundu (1)
Son Dakika Güncel Aynı aileden dört kişi evlerinde ölü bulundu (1)

Aynı aileden dört kişi evlerinde ölü bulundu (1)

6 saat önce

Olayın gerçekleştiği apartman Polisin olay yerinde aldığı güvenlik önlemi ANTALYA - Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk dört kişi evlerinde ölü bulundu.

Olayın gerçekleştiği apartman

Polisin olay yerinde aldığı güvenlik önlemi

ANTALYA - Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk dört kişi evlerinde ölü bulundu.

Aynı aileden dört kişi evlerinde ölü bulundu (1)

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 07:27 Kaynak: AA
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