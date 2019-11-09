Son Dakika Haberleri: Aynı aileden dört kişi evlerinde ölü bulundu (3)
Son Dakika Güncel Aynı aileden dört kişi evlerinde ölü bulundu (3)

Aynı aileden dört kişi evlerinde ölü bulundu (3)

7 saat önce

Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk dört kişi evlerinde ölü bulundu.

Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk dört kişi evlerinde ölü bulundu.

Konyaaltı Siteler Mahallesi'ndeki bir rezidansta yaşayan aileden haber alamayan yakınları, polisten yardım istedi.

Bunun üzerine eve giden polis ekipleri, 2 ve 7 yaşındaki ikisi çocuk, 4 kişinin cesedini buldu.

İçerideki kokudan etkilenen 3 polis memuru ile 3 sağlık görevlisi hastaneye kaldırıldı. Bunun üzerine apartman boşaltıldı. Olay yerine Afyonkarahisar'dan KBRN ekibi çağrıldı. Sokak trafiğe ve yaya geçidine kapatıldı.

Olayın intihar olabileceği düşünülüyor.

Aynı aileden dört kişi evlerinde ölü bulundu (3)

Konyaaltı, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 08:45 Kaynak: AA
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