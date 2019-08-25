Son Dakika Haberleri: Aynı aileyi taşıyan araç şarampole devrildi: 5 yaralı
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Aynı aileyi taşıyan araç şarampole devrildi: 5 yaralı

1 saat önce

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Aynı aileyi taşıyan araç şarampole devrildi: 5 yaralı, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Silvan ilçesinde meydana geldi. Kudret Demirkapı yönetimindeki 49 AR 696 plakalı hafif ticari araç, Köprübaşı Mahallesi mekvisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan aynı aileden 5 kişi yarandı.
Yaralılar, ihbarlar olay yerine gelen sağlık görevlilerince, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.  Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.



- Diyarbakır
Diyarbakır, Silvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 09:34 Kaynak: DHA
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