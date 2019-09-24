Aynı anda 2 ameliyat yapılmasa yaşamını yitirecekti

Şanlıurfa'da, merdivenden düşünce sağ bacağı kırılan Rahibe Kurtaran (66), ameliyata alındı. Operasyonda kalp krizi geçiren Kurtaran, ameliyathaneye çağrılan Kalp ve Damar Cerrahisi Op. Dr. Ziya Bağış tarafından da ameliyat edildi.

Şanlıurfa'da yaşayan Rahibe Kurtaran, evde merdivenden düşerek sağ bacağını kırdı. Yakınları tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Kurtaran, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Utku Uyan tarafından muayene edildi. Hastaya yapılan tetkiklerden sonra hastanın sağ bacağında parçalı kırık olarak tespit edilerek hemen ameliyat edilmesine karar verildi. Ailenin onayıyla ameliyata alınan Kurtaran, operasyonda kalp krizi geçirdi. Bunun üzerine ameliyathaneye Kalp ve Damar Cerrahisi Op. Dr. Ziya Bağış çağırıldı. Bağış hastaya yaptığı tetkiklerde kalbe giden ana damarla birlikte 4 damarın tıkalı olduğunu tespit etti. Hastayı kaybetme riski üzerine Doktor Bağış bacak kırığı ameliyatının yapıldığı sırada açık kalp ameliyatı operasyonuna başladı. Yaklaşık 5 saat süren ameliyat başarıyla tamamlandı.

'OLDUKÇA NADİR BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYA KALDIK'

Ameliyathaneden Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Rahibe Kurtaran, oldukça zor bir operasyonun ardından hayatta kaldığını belirten Kalp ve Damar Cerrahisi Op.Dr. Ziya Bağış şunları söyledi

Hastamız bacakta parçalı kırık nedeniyle hastanemize başvurdu. Yapılan tetiklerin ardından hastanın acilen ameliyata alınması gerekiyordu. Bunun için ameliyathaneye alındı. Travma sonrası hastanede yatış sürecinde kalp krizi geçirilmesi oldukça nadir bir durumdur. Bununla beraber, bu tür hastalardan açık kalp cerrahisi geçirecek düzeyde damar hastalığı tespit edilenler çok daha azdır ve bu durumda nasıl bir yöntem seçileceğine dair tıp dünyasında henüz net bir karar yoktur. Hastamızın, travma sonrası, bacağında ayak bileğini oluşturan her iki kemiğinde parçalı kırık oluşmuş ve iki seanslı ortopedik cerrahisi planlanmıştır. İlk müdahalesi kemiğin içerden ve dışarıdan implantlar ile tespiti belinden uygulanan anestezi ile yapılmıştır. Kalıcı ameliyat hazırlığı sürecinde kalp krizi geçirmiştir. Yapılan anjiyografisinde bir damarının tam tıkalı, üç damarının ise tama yakın dar olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle açık kalp cerrahisi yöntemi ile by-pass yapılması kararı alınan hastaya hangi ameliyatın öncelikle yapılacağı konusu gündemimize geldi.

'AYNI ANDA AMELİYAT OLMASA HAYATINI KAYBEDECEKTİ'

Türkiye'de oldukça nadir görülün vakanın aynı anda iki ameliyatın yapılmaması durumunda hastanın hayatını kaybedebilecek riskinin çok yüksek olduğunun altını çizen Bağış konuşmasını şöyle sürdürdü

Sancılı bir ön araştırma süreci de başlamış oldu. Ameliyatlardan herhangi birinin ertelenmesi durumunda ciddi sağlık sorunları yaşanması durumu vardı. Kalp Damar Cerrahisi ve Ortopedi Doktorları olarak yaptığımız araştırmada, aynı seansta ameliyatı yapmanın en ideal çözüm olacağına karar verdik. Araştırmamız sonucunda, dünya literatüründe sadece üç hastaya bu şekilde yaklaşıldığı ve ülkemizde ise bildirilen vaka olmadığını gördük. Gerekli ameliyat hazırlıklarından sonra genel anestezi altında sağ bacağındaki parçalı kırık, kemiğin içerisine kırık bölgesi açılmadan yerleştirilen implant ile kalıcı tespiti ve kalbinin dört damarına by pass ameliyatları aynı seansta başarı ile yapıldı. Ameliyat sonrası ertesi gün ayağa kalkan, iki günlük yoğun bakım sürecini sorunsuz olarak atlatan hastamız şu anda serviste günlük yürüyüşlerini küçük desteklerle yapmaktadır. Önümüzdeki birkaç gün içinde kendisini sağlıkla eve taburcu etmeyi planlıyoruz.

Ameliyatın ardından Kurtaran ailesi hastane yönetimine ve doktorlara teşekkür etti.