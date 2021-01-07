Aynı anda iki ameliyatla sağlığına kavuştu

ESKİŞEHİR'de Kıbrıs gazisi olan evli 2 çocuk babası Ramazan Kökpınar (66), geçirdiği kalp kriziyle nedeniyle götürüldüğü hastanede bypass ameliyatı olurken, aynı anda sol akciğerinde tespit edilen tümörü de temizlendi. 8 saatlik ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Ahmet Kökpınar, Zor ve nadir görülen aynı anda iki ameliyatla sağlığıma kavuştum? dedi. Operasyon ekibindeki Op. Dr. İbrahim Çağrı Kaya ise, İki ameliyatın da aynı anda yapılması çok nadir görülen bir şey. Çünkü bypass zaten başlı başına çok büyük bir ameliyat. Bunun yanında bir de akciğerin neredeyse üçte birini almak, büyük bir ameliyat stresi? dedi. Eskişehir 'de oturan Ramazan Kökpınar, 15 gün önce geçirdiği kalp krizi sonucu Yunus Emre Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerin ardından ise Eskişehir Şehir Hastanesi 'ne sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardında Ramazan Kökpınar'ın bypass ameliyatının yanı sıra sol akciğerinde tümör olduğu belirlendi. Onkoloji konseyinde göğüs cerrahlarının da görüşü alınarak, aynı operasyona koroner bypass hem akciğer tümörünün temizlenmesi (lobektomi) kararı alındı. Operasyon hazırlığı devam ederken artan göğüs ağrılarının ardından Ramazan Kökpınar, acil şartlarda operasyona alındı. Ameliyata kalp damar uzmanı, göğüs cerrahı, anestezi uzmanlarının da aralarında bulunduğu 15 kişilik ekip girdi. Yaklaşık 8 saat süren ameliyat sırasında Ramazan Kökpınar bir yandan bypass edilirken, diğer yandan ise sol akciğerinde bulunan tümör temizlendi. Ameliyatın ardından 5 gün yoğun bakımda kalan Kıbrıs gazisi Kökpınar, normal servise alındı ve sağlığına kavuştu.DURUMUNA GÖRE İKİ AMELİYATI AYNI ANDA YAPMA KARARI ALDIKEskişehir Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Çağrı Kaya, Ramazan Kökpınar'ın yapılan koroner anjiyosunda kalbi besleyen 3 damarında kronik tıkanıklık olduğunun tespit edildiğini söyledi. Kökpınar için bypass ameliyatı kararı aldıklarını anlatan Kaya, Ameliyata almak için rutin tetkiklere başladık. Tetkikleri sırasında akciğerinde bir kitle tespit ettik. Daha sonra, ona yönelik ileri bir tetkiklendirme yaptık. Çekilen akciğer tomografisi ve daha sonra çekilen tomografi sonuçları ile birlikte onkoloji konseyine çıktı. Aynı zamanda bypassla beraber o kitleyi de almak gerektiğine karar verdik. Önce bypass cerrahisi mi yapılacak, yoksa tümörü mü çıkartacağız onun kararını vermek önemliydi. Çünkü kalbi besleyen damarlara önce müdahale etmezsek daha büyük bir ameliyatı ya da kemoterapiyi, radyoterapiyi kaldırıp kaldıramayacağı büyük bir soru işaretiydi. Burada Ramazan amca için en iyisinin aynı ameliyat içerisinde ikisini birden yapmak olduğuna karar verdik? dedi.OPERASYON 8 SAAT SÜRDÜ, 15 KİŞİ KATILDIOp. Dr. İbrahim Çağrı Kaya, ameliyat öncesi hazırlıklar yapılırken, hastada göğüs ağrısı şikayeti yaşandığını belirterek, şöyle konuştuBu hazırlıkları yaparken göğüs ağrısı oldu. Zaten korktuğumuz şey de oydu. Hazırlıkları tamamlanmıştı ama biraz erkenden acil bir şekilde ameliyata aldık. Kalp damar cerrahisi uzmanımız Zakir bey ile beraber iki damarına bypass yaptık. Daha sonra göğüs cerrahlarımız Mesut bey ve Gökhan bey sol akciğerinin alt lobunu tümörlü doku ile beraber aldılar. Yaklaşık 8 saat süren uzun bir ameliyattı. Ameliyat sonrasında 4 gün yoğun bakımda takip ettik. 3-4 gündür de serviste. Yürümeye de başladı, gayet güzel. Şimdilik bir sıkıntısı yok. İki ameliyatın da aynı anda yapılması çok nadir görülen bir şey. Çünkü bypass zaten başlı başına çok büyük bir ameliyat. Bunun yanında bir de akciğerin neredeyse üçte birini almak hem büyük bir ameliyat stresi hem de kanama riski daha fazla oluyor. Tüm bunlar tabii ki büyük bir ekip işi. Ramazan amcanın ameliyatında aynı anda iki kalp cerrahı, iki göğüs cerrahı, iki anestezi doktoru, bizim ameliyat ekibimiz, ameliyat hemşireleri, perfüzyonistler, anestezi teknisyenleri girdi. Neredeyse 10-15 kişilik bir ekipten bahsediyoruz. Sonrasında yoğun bakım ve servis takibi ile beraber 20-25 arkadaşın emeği var. O yüzden büyük bir ameliyat.ONLAR OLMAZSA BEN BURADA OTURUYOR OLAMAZDIMRamazan Kökpınar ise iki operasyonun aynı anda yapılacağını öğrendiğinde doktorlarına güvendiğini söyledi. Operasyonun ardından sağlığına kavuştuğunu anlatan Kökpınar, Rahatsızlandığımda Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne gittim, orada anjiyo yaptılar. Ondan sonra buraya Şehir Hastanesi'ne havale ettiler. O günden beri İbrahim beyin hastasıyım. Bana iki ameliyatı birden yapacaklarını söylediler. Benim, kızımın ve oğlumun onayını da aldılar. İmzaladık, yattık. Ben doktoruma güvendiğim için rahat çıkarım dedim. Şimdi durumum iyi, yürüyorum, geziyorum. Bir tek nefes darlığı var, başka bir şeyim yok. Normal yiyip içiyorum. Tanıdığım, gördüğüm doktorların hepsine teşekkür ettim ben. İsimlerini bilmiyorum ama hepsine teşekkür ederim. Büyük emekleri var, yoksa ben şimdi burada oturabilir miydim Sağ olsunlar? dedi.

Aynı anda iki operasyonun gerçekleştirdiği ameliyatta kalp damar uzmanları Op. Dr. İbrahim Çağrı Kaya, Op. Dr. Zakir Mantı, göğüs cerrahları Op. Dr. Mesut Demirel ve Op. Dr. Gökhan Güneren, anestezi uzmanları Ebru özen ve Muzaffere Ökten Genç yer aldı.