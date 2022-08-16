Öğrencilerin okumak istedikleri iki farklı bölümü okuması mümkün mü? Sorusunu, birçok öğrenci sormaktadır. Örgün öğretim gören birçok öğrenci bu konu hakkında araştırma yapmaktadır. Örgün öğretim lisans veya örgün öğretim önlisans öğrencileri ikinci üniversiteyi okuyabilir mi? Aynı anda iki üniversite okunur mu? İki üniversiteden aynı anda mezun olmak mümkün mü?

AYNI ANDA İKİ ÜNİVERSİTE OKUNUR MU?

Aynı anda iki üniversite okumak birçok kişisini kendini geliştirmek amacıyla yapmak istediği şeylerden birisidir. Peki kendini geliştirmek isteyen öğrenciler aynı anda iki üniversite okuyabilir mi? Bu cevap kişinin aldığı eğitim türüne göre değişiklik gösterebilmektedir. Yani eğer örgün öğretim öğrencisiyseniz, aynı lisans derecesine sahip herhangi bir bölümü okuyamazsınız. Eğer farklı bir lisans derecesine sahip bir bölümü aynı anda okumak isterseniz bunu yapabilirsiniz.

Bir üniversitede eğitim almaya devam eden bir öğrenci, sınavsız ikinci üniversite imkanından da yararlanabilmektedir. Bu bireylerin lisans derecesi fark etmeden açıköğretim sistemi ile istedikleri lisans programına kayıt olabilmektedirler. Yani esas olarak kişinin öğretim durumu burada karar verici kısmı üstlenmektedir.