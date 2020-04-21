Aynı apartta kaldığı arkadaşını silahla diğer arkadaşlarına gasp ettirdi...O anlar kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aynı apartta kaldığı arkadaşını silahla diğer arkadaşlarına gasp ettirdi...O anlar kamerada - Son Dakika

Aynı apartta kaldığı arkadaşını silahla diğer arkadaşlarına gasp ettirdi...O anlar kamerada

6 saat önce

Aynı apartta kaldığı arkadaşını silahla diğer arkadaşlarına gasp ettirdi.

Aynı apartta kaldığı arkadaşını silahla diğer arkadaşlarına gasp ettirdi...

O anlar kamerada

- Bursa'da arkadaşını gasp ettiren kişi ve gasp yapan 3 arkadaşı tutuklandı

BURSA - Bursa'da aynı apartta kaldığı arkadaşını diğer arkadaşlarına gasp ettiren kişi ve 3 arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, merkez Nilüfer İlçesinde bulunan bir apartta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.O. isimli adam, kız arkadaşı olan şüpheli E.B.ile gece saat 23.00 sıralarında buluşarak kaldıkları aparta geldi. Sohbet esnasında müşteki M.O. sigortadan aldığı 37 bin 500 lirayı arkadaşına anlattı. Bunun üzerine E.B arkadaşlarıyla iletişim kurarak parayı gasp etmek için plan yaptı. E.B'nin arkadaşı olan şüpheli S.G önce eve gelerek E.B'nin misafiri gibi içeri girdi. Sonrasında S.G. müştekinin uyuduğu esnada gelen diğer arkadaşları, S.Eve T.A (25)'ya apartın anahtarını balkondan atarak içeri girmelerini sağladı.

İçeri giren şüpheliler; müşteki M.O.'nun uyuduğu sırada odaya girerek kafasına silah dayadı. Şahısta bulunan paraları almak için apartın çeşitli yerlerinde arama yaptı. Buldukları 2 adet cep telefonu, kol saati ve 400 lira parayı aldı. Bu sırada müşteki M.O. fırsattan yararlanarak kaçmayı başardı. Polis karakolunda soluğu alan genç kadın şüpheliler hakkında şikayette bulundu. Bunun üzerine aparta gelen polis ekipleri, inceledikleri güvenlik kameraları ve saha çalışması sonucunda şüphelilerin, E.B olduklarını belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan şüphelilerden 4'ü de çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aynı apartta kaldığı arkadaşını silahla diğer arkadaşlarına gasp ettirdi...O anlar kamerada

Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 05:52 Kaynak: İHA

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