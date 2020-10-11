ATM'ye düzenek kurduğu tespit edilen şahıs yakayı ele verdi - Son Dakika

ATM'ye düzenek kurduğu tespit edilen şahıs yakayı ele verdi

11.10.2020 10:42

ATM'ye düzenek kurduğu tespit edilen şahıs yakayı ele verdi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan bir ATM'de 10 günde ikinci kez kart kopyalama cihazı tespit edildi.

ATM'ye düzenek kurduğu tespit edilen şahıs yakayı ele verdi

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan bir ATM'de 10 günde ikinci kez kart kopyalama cihazı tespit edildi. Şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 08.30 sıralarında Hacıfeyzullah Mahallesi Kuşadası otogarı karşısında özel bir bankaya ait ATM'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin ATM'ye kart kopyalama cihazı koyduğu ihbarını alan Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Ekipleri harekete geçti. Uzun süren fiziki takip sonucu polis ekipleri şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Yapılan kimlik kontrolünde şüphelinin O.K. olduğu ve İstanbul'da ikamet ettiği öğrenildi. Yapılan üst aramasında ise şüphelinin çantasında kart kopyalama aparatı tespit edildi. 1 Ekim tarihinde ise yine aynı ATM'de kart kopyalama cihazı tespit edilmişti. Polis ekipleri O.K. hakkında yasal işlem başlattı.

ATM'ye düzenek kurduğu tespit edilen şahıs yakayı ele verdi
ATM'ye düzenek kurduğu tespit edilen şahıs yakayı ele verdi
ATM'ye düzenek kurduğu tespit edilen şahıs yakayı ele verdi
ATM'ye düzenek kurduğu tespit edilen şahıs yakayı ele verdi
ATM'ye düzenek kurduğu tespit edilen şahıs yakayı ele verdi
ATM'ye düzenek kurduğu tespit edilen şahıs yakayı ele verdi
ATM'ye düzenek kurduğu tespit edilen şahıs yakayı ele verdi
ATM'ye düzenek kurduğu tespit edilen şahıs yakayı ele verdi
ATM'ye düzenek kurduğu tespit edilen şahıs yakayı ele verdi
ATM'ye düzenek kurduğu tespit edilen şahıs yakayı ele verdi

Emniyet Müdürlüğü, Kuşadası, Aydın, ATM, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa ATM'ye düzenek kurduğu tespit edilen şahıs yakayı ele verdi - Son Dakika

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