Aynı avm, aynı mağaza, aynı kadın! Suçüstü yakalandı - Son Dakika

Kağıthane'de bulunan bir oyuncak mağazasına gelen kadın hırsız, mağazada bir süre gezdikten sonra yanında getirdiği çantaya oyuncak doldurmaya başladı. Çantasına birkaç tane oyuncak koyan hırsız daha sonra mağazadan çıkarak kayıplara karıştı.

AYNI MAĞAZAYI İKİNCİ KEZ SOYMAYA ÇALIŞTI

Olayın üzerinden belirli bir süre geçtikten sonra kadın hırsız, tekrar aynı mağazaya gelerek gezmeye başladı. Mağazadayaklaşık 400 lira değerindeki oyuncağı çantasına koydu. Daha sonra fark edilmemesi için oyuncağın arkasındaki ürünü öne çekerek rafın dolu görünmesini sağlayıp tekrar mağazadan kaçtı. Kadını fark eden mağaza görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi.

OYUNCAKLARIN FATURASI SORULDU

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kadın hırsızı alışveriş merkezinin yakınlarında yakaladı. Hırsızlığı inkar eden kadına polis ekipleri, çantasındaki oyuncağın faturasını sordu. Polislere yanıt veremeyen kadın, suçunu kabul etti. Gözaltına alınan hırsızın Nurdan K. isimli kadın olduğu tespit edilirken, kadın emniyete götürüldü. Mağazanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kadının daha öncede mağazadan hırsızlık yaptığını belirledi.