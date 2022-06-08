Aynı bedende nefes alan siyam ikizleri 9 saatlik ameliyatla ayrıldı - Son Dakika
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Aynı bedende nefes alan siyam ikizleri 9 saatlik ameliyatla ayrıldı

08.06.2022 11:56
Aynı bedende nefes alan siyam ikizleri 9 saatlik ameliyatla ayrıldı

İSTANBUL'da önceki gün gerçekleştirilen büyük bir operasyonla, Cezayirli siyam ikizi bebekler ayrıldı.

İSTANBUL'da önceki gün gerçekleştirilen büyük bir operasyonla, Cezayirli siyam ikizi bebekler ayrıldı. Operasyonu gerçekleştirilen onlarca kişilik sağlık ordusu, 9 saat süren ameliyatla biri yaklaşık 6, diğeri ise 8 kilo ağırlığındaki göğüs kemiğinden yapışık siyam ikizi kız bebekleri, birbirinden ayırmayı başardı. Henüz 1 yaşını dahi doldurmadan bu büyük ameliyatla aylar sonra nihayet ayrı bedenlerde nefes alabilen bebeklerin durumu yoğun bakımda takip edilirken, rekonstrüktif cerrahi ve mikrocerrahi alanında çok başarılı ameliyatlar gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Veli Karaaltın liderliğinde gerçekleştirilen bu büyük operasyon, tıp camiasında da büyük heyecanla karşılandı. Bebeklerin böylesine büyük bir operasyon sonrası riskli süreci henüz tamamlamadığı, bu nedenle yoğun bakımda titizlikle izlendiği öğrenildi. Ameliyata kalp cerrahisi, göğüs cerrahisi gibi çok farklı branşlardan birçok hekim ve sağlık ordusu, birlikte girdi. Bu başarılı operasyon sonrası pek çok hekim de meslektaşlarının heyecanını sosyal medya hesaplarından paylaşarak kutladı.

AMELİYAT HAZIRLIKLARI AYLAR SÜRDÜ

Geçtiğimiz Şubat ayından bu yana durumu izlenen ve bu büyük ameliyatın hazırlığı aylarca süren siyam ikizlerinin, 3D iskelet ve organ modeli çıkarılarak ameliyat öncesi değerlendirmeleri yapıldı. İkizlerin ayrı kalplere sahip olduğu, ancak göğüs kemiklerinden birbirlerine yapışık olduğu için çok riskli ve uzun süren bir ameliyatla ayrılma işlemlerinin gerçekleştirildiği öğrenildi. Siyam ikizi ayırma ameliyatları dünyada da çok nadiren gerçekleştiriliyor. Ameliyatı gerçekleştiren ekibin lideri Prof. Dr. Karaaltın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yaklaşık 9 saat süren bir operasyon sonrası dünyada nadir rastlanan siyam ikizlerini yukarıda gördüğünüz fakat isimlerini teker teker sayamayacağım koca yürekli insanlardan oluşan ekibimiz sayesinde başarılı bir şekilde ayırdık" ifadelerine yer verdi. Acıbadem Atakent Hastanesi ekiplerinin bu büyük başarısı, yurt dışındaki sosyal medya hesaplarında da büyük bir övgüyle paylaşıldı. Acıbadem Taksim Hastanesi doktorlarından Prof. Dr. Karaaltın, daha önce de rekonstrüktif cerrahi alanında yaptığı çok büyük ameliyatlarla dünyada adını duyuran isimlerden birisi. Prof. Dr. Karaaltın en son geçtiğimiz yıl, üstelik pandemi koşullarında, Malta'da parmağı kopan bir hastanın, çantasında kopan parmağıyla beraber Türkiye'ye getirilmesini sağlayıp kazanın üzerinden 19 saat geçmesine rağmen parmağını başarıyla dikerek kurtarılmasını sağlamıştı.


Aynı bedende nefes alan siyam ikizleri 9 saatlik ameliyatla ayrıldı
Aynı bedende nefes alan siyam ikizleri 9 saatlik ameliyatla ayrıldı
Aynı bedende nefes alan siyam ikizleri 9 saatlik ameliyatla ayrıldı
Aynı bedende nefes alan siyam ikizleri 9 saatlik ameliyatla ayrıldı
Aynı bedende nefes alan siyam ikizleri 9 saatlik ameliyatla ayrıldı
Aynı bedende nefes alan siyam ikizleri 9 saatlik ameliyatla ayrıldı
Aynı bedende nefes alan siyam ikizleri 9 saatlik ameliyatla ayrıldı
Aynı bedende nefes alan siyam ikizleri 9 saatlik ameliyatla ayrıldı
Aynı bedende nefes alan siyam ikizleri 9 saatlik ameliyatla ayrıldı
Aynı bedende nefes alan siyam ikizleri 9 saatlik ameliyatla ayrıldı
Aynı bedende nefes alan siyam ikizleri 9 saatlik ameliyatla ayrıldı
Aynı bedende nefes alan siyam ikizleri 9 saatlik ameliyatla ayrıldı
Aynı bedende nefes alan siyam ikizleri 9 saatlik ameliyatla ayrıldı
YORUMLAR
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Alman tenisçi Alexander Zverev sağ ayağından ameliyat edildi Alman tenisçi Alexander Zverev sağ ayağından ameliyat edildi Aynı bedende nefes alan siyam ikizleri 9 saatlik ameliyatla ayrıldı Aynı bedende nefes alan siyam ikizleri 9 saatlik ameliyatla ayrıldı
Kaynak: DHA

Mehmet Veli, Ameliyat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aynı bedende nefes alan siyam ikizleri 9 saatlik ameliyatla ayrıldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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