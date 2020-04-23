Aynı binada oturan miniklerden şiirli 23 Nisan kutlaması - Son Dakika
Son Dakika Genel Aynı binada oturan miniklerden şiirli 23 Nisan kutlaması - Son Dakika

Aynı binada oturan miniklerden şiirli 23 Nisan kutlaması

6 saat önce

Aynı binada oturan miniklerden şiirli 23 Nisan kutlaması Ankara'da aynı binada yaşayan çocuklar, şiir okuyarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Aynı binada oturan miniklerden şiirli 23 Nisan kutlaması

ANKARA - Ankara'da aynı binada yaşayan çocuklar, şiir okuyarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Evlerinde resim çizen minikler, binanın alt katında sergi de açtı. Miniklerin, bir de polislere sürprizi vardı.

Korona virüs tedbirleri gereği okullarına gidemeyen ve evlerinden çıkamayan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını da farklı bir etkinlikle kutladı. Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Veysel Şatıroğlu Caddesinde bir binada yaşayan 28 çocuk, bina bahçesinde "23 Nisan" konulu şiirler okuyarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Bina sakinleri ise balkonlarına Türk Bayrakları ve balonlar astı. Şiir okuyan minikleri izleyen bina sakinleri, balkonlarından çocukları alkışlayarak 23 Nisan kutlamalarına dahil oldu. Ayrıca minikler, evlerinde resim çizerek binanın alt katında bir resim sergisi de açtı.

Miniklerden polislere sürpriz

Şiir okuyan miniklerin bir de polislere sürprizi vardı. Bulundukları yere polis çağıran minikler, ihbar üzerine binaya gelen polisleri alkışladı. Polis memurları ise Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan bir sesi, araç megafonundan dinleterek miniklere karşılık verdi. Polisler ayrıca, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı ve evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu.

Miniklerden "23 Nisan" mesajları

Şiir okuyan çocuklardan Berke Kaya, "Güzeldi, okuldan kutlasaydık daha güzel olurdu ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize armağan ettiği bir bayram olduğundan dolayı bunu her yerde kutlamamız gerekiyor" dedi. Okulunu özlediğini de dile getiren Kaya, "İnşallah okullar hemen açılır ve arkadaşlarımla beraber bahçemizde oyun oynayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Naz Başdoğan ise 23 Nisan ile ilgili, "Evden kutlamak güzeldi ama okulda kutlayamadığım için yine de üzgünüm. İnşallah seneye okulda kutlarız, Korona virüs geçer" şeklinde konuştu.

İbrahim Karakaş ise "23 Nisan kutlu olsun" dedi.

Ayrıca minikler, kutlama boyunca Korona virüs tedbirlerine dikkat ederek maske ve eldiven taktı.

Aynı binada oturan miniklerden şiirli 23 Nisan kutlaması

23 Nisan, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 04:46 Kaynak: İHA

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