AYNI BÖLGEDE 2 GÜNDE 4 YANGIN - Son Dakika

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde iki günde aynı noktada 4 kez yangın çıktı. 3 saatte aynı bölgenin 3 farklı noktasında başlayan yangınlar, manallelinin dikkati ve görevlilerin çalışmaları sonucunda söndürüldü.

Döşemealtı'na bağlı Çıplaklı Mahallesi Taşhöyük mevkiinde bulunan makilik alanda dün çıkan yangın, mahallelinin yoğun çabaları ve yangın söndürme görevlilerinin çalışmaları neticesinde söndürüldü.

Bugün de yine aynı bölgede 3 saatte 3 farklı noktadan yükselen alevler korkuttu. Çıkan yangınlara, sabotaj ihtimaline karşı hazırlıklı bekleyen mahalle sakinleri anında müdahale etti. Yönlendirilen itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, belediye ekipleri ve beton mikseri kamyonlarıyla müdahale edilen yangın, fazla büyümeden söndürüldü.