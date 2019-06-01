Aynı cadde de, aynı şekilde kazalar meydana geldi
34 dakika önce
Başkent'te aynı cadde üzerinde, aynı şekilde kazalar meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:15 Kaynak: İHA
Başkent'te aynı cadde üzerinde, aynı şekilde kazalar meydana geldi. Kazalarda ölen ya da yaralanan olmadı. Etimesgut
ilçesine bağlı Eryaman
Mahallesi Akıncılar
caddesi üzerinde bulunan 2 kavşakta, aynı saatte aynı şekilde kazalar meydana geldi. Aynı cadde üzerinde 100 metre ara ile gerçekleşen kazalarda ölen ya da yaralanan olmazken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar kazayı görüp kazazedelerin yardımına koşarken, kazazedelerden bazıları kendi imkanları ile araçtan çıktı. Kaza sonrasında ağır hasar almış otomobiller çekici yardımıyla kaldırıldı.
(İHA)
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