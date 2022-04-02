Aynı cadde üzerinde oruçlarını 1 dakika arayla açıyorlar (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Aynı cadde üzerinde oruçlarını 1 dakika arayla açıyorlar (2)

02.04.2022 22:48

Samsun'un Terme ilçesine bağlı Ambartepe Mahallesi ile Ordu'nun İkizce ilçesine bağlı Şenbolluk Mahallesi sakinleri, aynı cadde üzerinde karşılıklı oturdukları evlerde iftarlarını 1 dakika arayla yapıyor.

Samsun'un Terme ilçesine bağlı Ambartepe Mahallesi ile Ordu'nun İkizce ilçesine bağlı Şenbolluk Mahallesi sakinleri, aynı cadde üzerinde karşılıklı oturdukları evlerde iftarlarını 1 dakika arayla yapıyor.

Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe ile İkizce ilçesine 24 kilometre mesafedeki Şenbolluk mahallelerini, 7 metrelik yol ayırıyor. İki kentin sınırı olan caddenin yarısının Samsun, diğer yarısının ise Ordu'ya ait olması nedeniyle bölgede yaşayanlar ilginç bir durumla karşılaşıyor. Bir adımla kent değiştiren mahalle sakinleri, karşılıklı oturdukları evlerde ramazan ayında 1 dakika arayla oruçlarını açıyor.

Caddenin Ordu tarafındaki Şenbolluk Mahallesi'nde ikamet eden eski muhtar Emrullah Arslan, diğer vakitlerde olduğu gibi iftar ve sahurda da 1 dakikalık farkla oruç tutup sahur yaptıklarını anlatarak, "Ben 76 yaşındayım, böyle gelmiş böyle gidiyor. Sabit telefondan yolun karşısındaki komşumu ararken aynı caddede iki farklı kentin kodunu girmek şarttı. Cep telefonları sayesinde bundan kurtulduk. Genelde tüm işlerimizi Samsun tarafında hallediyorum. Akşam da yolun karşısındaki, yani Ordu'daki evime geçiyorum." dedi.

İki kent arasında iftar vaktinde fark bulunmasına rağmen mahalledeki caminin imamının bunu ayarlamaya çalıştığını vurgulayan Arslan, "Ordu tarafı orucunu biraz erken açıyor ama Samsun tarafındaki komşularımız sahuru geç bitiriyor. Biz buna alıştık." ifadesini kullandı.

Ambartepe Mahallesi'nde esnaf olan Mustafa Yılmaz ise iki kenti 8 adımlık yolun ayırdığına işaret ederek, "Benim evim Samsun tarafında. Yolun karşısındaki komşuya iftara gidince Samsun'dan erken orucumuzu açıyoruz. Biz alışkınız ama yeni öğrenen insanlar şaşırıyor." diye konuştu.

Güral Demir de iş yerinin Samsun, evinin ise Ordu tarafında olduğunu dile getirerek, "Yolun ortasına gelince hem Samsunlu hem de Ordulu oluyoruz. Buraya gelen vatandaşlar durumu öğrence şaşırıyor. Soruyorlar, 'Niye böyle?' diye. Geçmişten beri bu saat farkını yaşıyoruz. Ordu erken orucu açıyor, Samsun geç açıyor." diye konuştu.

Şenbolluk Mahallesi'nde esnaflık yapan Orhan Kışla da kendilerinin bu duruma alıştığını, sadece dışarıdan gelenlerin şaşırdığını kaydetti.

Aynı cadde üzerinde oruçlarını 1 dakika arayla açıyorlar (2)
Aynı cadde üzerinde oruçlarını 1 dakika arayla açıyorlar (2)
Aynı cadde üzerinde oruçlarını 1 dakika arayla açıyorlar (2)

YORUMLAR
500
Aynı mahallede oturuyorlar, farklı şehirlerde yaşıyorlar! Duyanlar şaşkına dönüyor! Aynı mahallede oturuyorlar, farklı şehirlerde yaşıyorlar! Duyanlar şaşkına dönüyor! Hırsızlık şüphelileri tutuklandı Hırsızlık şüphelileri tutuklandı Ordu'da tırın otomobillere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı Ordu'da tırın otomobillere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

Şenbolluk, Ambartepe, Samsun, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aynı cadde üzerinde oruçlarını 1 dakika arayla açıyorlar (2) - Son Dakika


Son Dakika
22:52 Bir öğrencisiyle ilgili "Eteğini kaldırıp kalçasına tokat attım" diyen Celal Şengör hakkında soruşturma tamamlandı!
22:49 Galatasaray, dev derbi öncesi Fatih Karagümrük engelini rahat atlattı!
22:17 Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan yaşandı, yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı!
22:14 Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'yı kışladan lüks araçlı konvoy ile çıkarttığı iddiası gündem oldu
22:10 Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 11'inci kez Avrupa şampiyonu oldu
22:07 Dev Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da sakatlık! Kerem Aktürkoğlu oyundan çıkmak zorunda kaldı
21:33 Manchester City'nin yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, Mesut Özil'in skorunu geride bıraktı!
21:32 Thodex vurgununda Binance ayrıntısı! Savcılık harekete geçince tüm hesaplar donduruldu
21:26 Ramazanın ilk iftarını şehit aileleriyle birlikte yapan Erdoğan'dan mesaj: Savaşın bir an önce sona ermesini diliyoruz
20:32 Durdurulamıyorlar! Fark bir anda 2'ye çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 23:07:51. #1.11#
SON DAKİKA: Aynı cadde üzerinde oruçlarını 1 dakika arayla açıyorlar (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement