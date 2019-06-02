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Aynı caddede aynı şekilde kaza yaptılar

43 dakika önce

Aynı caddede aynı şekilde kaza yaptılarANKARA - Başkent'te aynı cadde üzerinde, aynı şekilde kazalar meydana geldi.

Aynı caddede aynı şekilde kaza yaptılar
ANKARA - Başkent'te aynı cadde üzerinde, aynı şekilde kazalar meydana geldi. Kazalarda ölen ya da yaralanan olmadı.
Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerinde bulunan 2 kavşakta, aynı saatte aynı şekilde kazalar meydana geldi. Aynı cadde üzerinde 100 metre ara ile gerçekleşen kazalarda ölen yada yaralanan olmazken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar kazayı görüp kazazedelerin yardımına koşarken, kazazedelerden bazıları kendi imkanları ile araçtan çıktı. Kaza sonrasında ağır hasar almış otomobiller çekici yardımıyla kaldırıldı.
Aynı caddede aynı şekilde kaza yaptılar
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:03 Kaynak: İHA
Eryaman, Etimesgut, 3. Sayfa
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