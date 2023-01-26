Aynı camide bir gün arayla namaz kılanların telefonlarının çalınması kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Aynı camide bir gün arayla namaz kılanların telefonlarının çalınması kamerada

26.01.2023 13:34
Aynı camide bir gün arayla namaz kılanların telefonlarının çalınması kamerada

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde bir gün arayla namaz kılmak için camiye gelen 2 kişinin kişisel eşyaları ve cep telefonları çalındı.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde bir gün arayla namaz kılmak için camiye gelen 2 kişinin kişisel eşyaları ve cep telefonları çalındı. Aynı şüphelinin gerçekleştirdiği hırsızlık olayları, caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Silopi ilçesindeki Nur Camisi'nde, 21 Ocak akşamı namaz kılmaya gelen Muhsin B.'nin, askılığa koyduğu ve içerisinde cep telefonu ile kişisel eşyalarının bulunduğu poşet çalındı. Sonraki gün aynı camiye gelen Sabri T.'nin de namaz kıldığı sırada cebinden düşmemesi için yere bıraktığı cep telefonu çalındı.Telefon ve kişisel eşyaları çalınan M.B. ve S.B., karakola giderek şikayetçi olurken, polis 2 hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlık anları ise caminin güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Levye ile girdikleri dükkanda cep telefonu ve malzeme çalıp kaçtılar Levye ile girdikleri dükkanda cep telefonu ve malzeme çalıp kaçtılar AYNI CAMİDE BİR GÜN ARAYLA NAMAZ KILANLARIN TELEFONLARININ ÇALINMASI KAMERADA AYNI CAMİDE BİR GÜN ARAYLA NAMAZ KILANLARIN TELEFONLARININ ÇALINMASI KAMERADA

Cep Telefonu, Silopi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aynı camide bir gün arayla namaz kılanların telefonlarının çalınması kamerada - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:15 Ümit Özat'ın babası hayatını kaybetti
13:06 Hayvan gübresinden cesedi çıkan Suriye uyruklu kadın 2 ay önce öldürülmüş! 4 kişi gözaltında
14:08 Baba olduğunu duyuran Gökhan Çıra'nın ardından Selin Ciğerci de konuştu: Anne oldum
14:08 Kimsenin yapamadığını Burak Yılmaz yaptı! İşte tarihe geçen kare
14:02 Selin Ciğerci video paylaşıp sesi titreyerek duyurdu: Anne oldum, bebeğim hafta içi yanıma gelecek
14:01 Tarihe geçen kare! Burak Yılmaz bu zamana kadar kimsenin başaramadığını başardı
13:58 Çöp evde 3 kardeş çıplak ve halsiz şekilde bulundu! Anne ve baba gözaltında
13:52 3 çocuk çöp evde çıplak halde bulundu! Anne evi terk etmiş, baba gözaltında
13:38 Pala'nın en önemli adamıydı! Kurtlar Vadisi'nin Bedir'i Levent Güner öldü
13:32 Kurtlar Vadisi'nin Bedir'i Levent Güner hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2023 14:30:05. #1.13#
SON DAKİKA: Aynı camide bir gün arayla namaz kılanların telefonlarının çalınması kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement