Aynı Dairenin Farklı Kişilere Satılması" Davası

Adana'da apartman dairelerini proje aşaması ve inşaat halinde satış sözleşmesiyle 35 kişiye satmalarına karşın aynı evleri başka kişilere de tapu devriyle satıp 8 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen biri tutuklu 7 sanığın 245'er yıl hapisle cezalandırılmaları istemiyle yargılandığı...

Adana'da apartman dairelerini proje aşaması ve inşaat halinde satış sözleşmesiyle 35 kişiye satmalarına karşın aynı evleri başka kişilere de tapu devriyle satıp 8 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen biri tutuklu 7 sanığın 245'er yıl hapisle cezalandırılmaları istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.



Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu müteahhit İsmail Arapoğlu, tutuksuz sanıklardan üçü ile bazı müştekiler geldi.



Duruşmada, 186 bin lirası dolandırıldığı iddia edilen diş hekimi D.Ö. dinlendi.



Emlakçı aracılığıyla yatırım amaçlı olarak bir daire için 186 bin lira karşılığı anlaşma yaptığını belirten D.Ö., şöyle devam etti:



"Proje üzerinden bana evleri tanıttılar. Yazılı sözleşme düzenledik. 186 bin liranın 86 bin lirasını elden verdim. 100 bin lirayı da banka aracılığıyla gönderdim. En geç 2 yıl içinde daireleri teslim edeceklerini söylemişlerdi. Ancak 8 ay sonra bir kısım daireleri sözleşme yapılan kişi yerine başkalarına devredildiğini duydum. Şirkete gittiğim de parasını ödediğim daireyi de başkasına devretmişler, onu öğrendim. Zararım giderilmedi."



Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın mevcut durumunun devamına karar verip duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için i erteledi.





Olay





Müteahhit İsmail Arapoğlu'nun 4 semtte yaptığı apartman dairelerini proje aşaması ve inşaat halindeyken 2015-2017 yıllarında satış sözleşmesiyle satın alan vatandaşlar, dairelerinin başka kişilere satıldığını öğrenince müteahhit ve ortakları ile yanlarında çalışanlar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.





Soruşturma sonunda müteahhit Arapoğlu 18 Aralık 2017'de tutuklanmış, diğer sanıklar hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.





"Nitelikli dolandırıcılık" suçundan haklarında dava açılan sanıkların dolandırdıkları her bir kişi için ayrı ayrı cezalandırılmaları istemiyle 245'er yıl hapisleri istenmişti.

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