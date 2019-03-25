Son Dakika Haberleri: Aynı Dairenin Farklı Kişilere Satılması" Davası

Aynı Dairenin Farklı Kişilere Satılması" Davası

1 saat önce

Adana'da apartman dairelerini proje aşaması ve inşaat halinde satış sözleşmesiyle 35 kişiye satmalarına karşın aynı evleri başka kişilere de tapu devriyle satıp 8 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen biri tutuklu 7 sanığın 245'er yıl hapisle cezalandırılmaları istemiyle yargılandığı...

Aynı Dairenin Farklı Kişilere Satılması
Adana'da apartman dairelerini proje aşaması ve inşaat halinde satış sözleşmesiyle 35 kişiye satmalarına karşın aynı evleri başka kişilere de tapu devriyle satıp 8 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen biri tutuklu 7 sanığın 245'er yıl hapisle cezalandırılmaları istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu müteahhit İsmail Arapoğlu, tutuksuz sanıklardan Abdulhakim P. ile bazı müştekiler ve tarafların avukatları geldi.

Mahkeme başkanı, müştekilerden Ali Kılınç'ın öldüğünü, bazı müştekilerin de talimatla ifadelerinin alındığını belirterek, sanıklar hakkında, dolandırıldıklarını iddia eden bazı kişilerin şikayetleri üzerine açılan davaların da bu dava dosyasıyla birleştirildiğini belirtti.

Bazı müştekiler ile avukatları sanıklar hakkında şikayetçi olduklarını belirtirken, mahkeme savcısı da sanık İsmail Arapoğlu'nun tutukluluk halinin devamını istedi.


Sanık İsmail Arapoğlu da eski savunmalarını tekrarlayıp, tahliyesini istedi.

Abdulhakim P. de duruşmalara gelmemesi yönünde karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Arapoğlu'nun tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıkların duruşmalardan bağışık tutulmasına karar verip duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.


Olay


Müteahhit İsmail Arapoğlu'nun 4 semtte yaptığı apartman dairelerini proje aşaması ve inşaat halindeyken 2015-2017 yıllarında satış sözleşmesiyle satın alan vatandaşlar, dairelerinin başka kişilere satıldığını öğrenince müteahhit ve ortakları ile yanlarında çalışanlar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.


Soruşturma sonunda müteahhit Arapoğlu 18 Aralık 2017'de tutuklanmış, diğer sanıklar hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.


"Nitelikli dolandırıcılık" suçundan haklarında dava açılan sanıkların dolandırdıkları her bir kişi için ayrı ayrı cezalandırılmaları istemiyle 245'er yıl hapisleri istenmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:33 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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