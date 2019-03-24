Son Dakika Haberleri: Aynı Değerlerde Mutabıkız"

Aynı Değerlerde Mutabıkız"

1 saat önce

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, "Aynı değerlerde mutabıkız, aynı kıbleye dönüp 'Allahuekber' diyoruz ya. Demesek de Musevi de Hristiyan da gelse başımın üzerinde yeri vardır.

Aynı Değerlerde Mutabıkız
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, "Aynı değerlerde mutabıkız, aynı kıbleye dönüp 'Allahuekber' diyoruz ya. Demesek de Musevi de Hristiyan da gelse başımın üzerinde yeri vardır. Vatan bizim vatanımız, bayrak bizim bayrağımız, bu milletin ferdi miyiz, 'devlet ebed müddet' diyor muyuz, gerisi teferruattır." dedi.

Zeybekci'nin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, "Canlar Buluşması"nda Alevi Yardımlaşma Kültür ve Dayanışma Dernekleri üyeleriyle bir araya gelen Zeybekci, Türkiye'nin birlik, beraberlik ve kardeşliğe ihtiyacının olduğunu belirtti.

"Biz kimiz ki insan ayıralım, 'Senin görüşün, senin inancın bu.' diyerek ayrımcılık yapalım." ifadesini kullanan Zeybekci, belediyede Alevi masasının olacağını, Alevilerin sorunlarını buraya ileterek çözümünü sağlayabileceklerini bildirdi.

Zeybekci, kararları, kuracakları İzmir platformu bünyesinde birlikte alacaklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Belediyenin kültür merkezleri bünyesinde ibadethanelerle ilgili girişimlerde bulunabiliriz, en sağlıklı sonuca ulaşmak için oturup birlikte tartışmalıyız. Öyle bir şey yapmamız gerekiyor ki orası da toplanma merkezi olmalı. Masraflar boyutu ve hizmetlerin belediyeler kadrosuyla yürütülüyor olması konusu halledilebilecek konular. Birlikte en muhteşem şekilde çözeriz, bu kardeşiniz sizlere şemsiye olacaktır. Aynı değerlerde mutabıkız, aynı kıbleye dönüp 'Allahuekber' diyoruz ya. Demesek de Musevi de Hristiyan da gelse başımın üzerinde yeri vardır. Vatan bizim vatanımız, bayrak bizim bayrağımız, bu milletin ferdi miyiz, 'Devlet ebed müddet' diyor muyuz, gerisi teferruattır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:23 Kaynak: AA

Musevi, İzmir, Politika
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