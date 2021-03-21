Aynı dönemde yüz felci ve Kovid-19 geçiren genç sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika

Aynı dönemde yüz felci ve Kovid-19 geçiren genç sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

21.03.2021 11:09

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) beraber yüz felci de geçiren İsmail Berkant Can, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) beraber yüz felci de geçiren İsmail Berkant Can, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Çumra ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Can, yaklaşık 5 ay önce bir sabah uyandığında yüzünde uyuşma hissetti. Aynada kendine baktığında yüzünün sağ tarafa çektiğini gören Can, Özel Büyükşehir Hastanesine başvurdu.

Can, yüz felci tanısı konulmasının yanı sıra tat alma duyusundaki kayıp nedeniyle yaptırdığı Kovid-19 testi sonucunda pozitif olduğunu öğrendi.

Kovid-19 tedavisi gören Can, iyileştikten sonra da yüz felcinin iyileşmesi için fizik tedavi aldı ve eski sağlığına kavuştu.

"Ozon tedavisi ve fizik tedavi aldım"

İsmail Berkant Can, sabah uyandığında yüzünün sağ tarafında uyuşma hissettiğini anlatarak, "Aynaya baktığımda yüzüm gülümserken kaydı. Bunun üzerine hastaneye gittim. Yüz felci teşhisi konuldu. Kovid-19 olabilir diye şüphelendik ve yapılan test pozitif çıktı. 14 gün karantinada kaldım ve Kovid-19 tedavisi gördüm. Yüz felci devam ediyordu. Ozon tedavisi ve fizik tedavisi aldım. Şu an iyiyim. Kovid-19'da sadece tat kaybı vardı ve yüzümün sağ tarafı felç oldu." diye konuştu.

Hastanenin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Mehmet Portakal, AA muhabirine, Can'ın yaklaşık 5 ay önce yüz felci tanısıyla kendilerine başvurduğunu söyledi.

Son bir yıldır Kovid-19 ile koku ve tat kaybının sık karşılaşılan bulgulardan olduğunu hatırlatan Portakal, "Dilimizin üçte ikisi de yüzümüzü uyaran merkez tarafından uyarılır. Acaba bu yüz felcinin sebebi nedir? diye sorguladığımızda başka viral bir enfeksiyon olabilir diye düşünerek, acaba korona da var mı, sebebini de bulalım diye düşündük. Hastalıklarda güzel bir tedavi öncelikle tanının doğru konmasıyla oluşur. Teşhis bizim için çok önemlidir. Bazen bir enfeksiyon, orta kulakta bir iltihap, soğuğa maruz kalmak, diş problemi ya da kafa içi bazı istenmeyen durumlar yüz felcine sebep olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Portakal, Kovid-19 tedavisinden sonra yüzdeki kaslar ve sinirleri çalıştırmak için genç hastaya fizik tedavi uyguladıklarını anlattı.

"Bel, boyun, eklem problemleriyle çok sık karşılaşıyoruz"

Hastanın sağlığına kavuştuğunu belirten Portakal, şöyle devam etti:

"Kovid-19 sebebiyle bize bel, boyun problemi çok geliyor. Bu dönemde omurga eğrilikleriyle çok sık karşılaşır olduk. Temelinde bir problemi varsa, kişinin kendisinde veya daha önce ailesinde olanlar daha risk altında, bel, boyun problemi, omurga eğriliği yaşayanlar 'Altında korona var mı?' diye baktığımız zaman hem ilk defa tespit ettiklerimiz oldu hem de korona geçirmiş veya koronadan sonra bu şikayetleri artmış olarak gelenler oldu. Koronavirüsün ardından bel, boyun, eklem problemleriyle çok sık karşılaşıyoruz. Korona sırasında veya sonrasında bu problemler artıyor ama yüz felcini ilk kez gördük."

Portakal, kas ve sinir gücünün mümkün olduğu kadar üst seviyede tutulması, uyku düzeninin sağlanması, beslenmeye de dikkat edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Aynı dönemde yüz felci ve Kovid-19 geçiren genç sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor
Aynı dönemde yüz felci ve Kovid-19 geçiren genç sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor
Aynı dönemde yüz felci ve Kovid-19 geçiren genç sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor
Aynı dönemde yüz felci ve Kovid-19 geçiren genç sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

Koronavirüs, Portakal, Can Özel, tat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aynı dönemde yüz felci ve Kovid-19 geçiren genç sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika


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