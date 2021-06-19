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Aynı düğün evinde iki ayrı silahlı saldırı: 5 yaralı - Son Dakika

Aynı düğün evinde iki ayrı silahlı saldırı: 5 yaralı

19.06.2021 10:17
Aynı düğün evinde iki ayrı silahlı saldırı: 5 yaralı, System.String[]

Çorum'da bir düğün evinde birer gün arayla çıkan iki ayrı silahlı saldırı da 5 kişi yaralandı.

Çorum'da bir düğün evinde birer gün arayla çıkan iki ayrı silahlı saldırı da 5 kişi yaralandı.

Olay, Ulukavak mahallesinde meydana geldi. İlk kavga dün akşam yaşandı. İddialara göre, N.D. gittiği düğün evinden çıktığı sırada daha önceden arasında husumet olduğu B.Y.'nin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu ayaklarından yaralanan N. D. olay çağırılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kısa süreli paniğin yaşandığı yerde polis geniş güvenlik önlemi alırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Halay çekerken vuruldular

Dün akşam yaşanan silahlı saldırının gece saat 23.00 sıralarında aynı düğün evinin olduğu sokağa gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu halay çektikleri öğrenilen S.T., E.E, M.S ve H.E yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibinin yanı sıra ambulans sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılardan 1'i kentteki özel bir hastaneye diğer yaralılar ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis sokaklarda arama yaptı

Düğün evinde birer gece arayla meydana gelen olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Saldırının yaşandığı sokakta ve hastanede polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Olay Yeri İnceleme ve diğer polis ekipleri düğün evi ve çevresindeki sokaklarda tek tek arama yaptı.

Olayın ardından kaçan zanlıların yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Aynı düğün evinde iki ayrı silahlı saldırı: 5 yaralı

Saldırı, Çorum, Polis, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aynı düğün evinde iki ayrı silahlı saldırı: 5 yaralı - Son Dakika


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