Son Dakika Haberleri: Aynı Evde 2. Kez Hırsızlık Şoku

Aynı Evde 2. Kez Hırsızlık Şoku

1 saat önce

Aynı evde 2. kez hırsızlık şokuTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşlı bir kadına ait bir evde 2. defa hırsızlık olayı yaşandı.

Aynı Evde 2. Kez Hırsızlık Şoku, System.String[]
Aynı evde 2. kez hırsızlık şoku

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşlı bir kadına ait bir evde 2. defa hırsızlık olayı yaşandı. Hırsızlar evi talan etti.
Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle İsmet İnönü Caddesi üzerinde Ş.N.'ye ait bir eve hırsız girdi. Evde kimsenin olmamasını fırsat bilen hırsız, çekmece, dolap ne varsa içeriyi talan etti. Evin arka kapısını kırıp içeriye girdiği belirlenen hırsızın hedefinde değerli eşya olduğu ancak evde değerli eşya bulamayınca ortadan kaybolduğu öne sürüldü.
Olayı fark eden ev sahipleri, polise şikayette bulundu. 2. kez hırsızlık olayının yaşandığı evde, polis tarafından parmak izi incelemesi yapılarak, kaçan hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 08:31 Kaynak: İHA

Yeni Mahalle, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa
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