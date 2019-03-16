Aynı Evde 2. Kez Hırsızlık Şoku
1 saat önce
Aynı evde 2. kez hırsızlık şokuTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşlı bir kadına ait bir evde 2. defa hırsızlık olayı yaşandı.
Aynı evde 2. kez hırsızlık şoku
TEKİRDAĞ - Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde yaşlı bir kadına ait bir evde 2. defa hırsızlık olayı yaşandı. Hırsızlar evi talan etti.
Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle İsmet İnönü
Caddesi üzerinde Ş.N.'ye ait bir eve hırsız girdi. Evde kimsenin olmamasını fırsat bilen hırsız, çekmece, dolap ne varsa içeriyi talan etti. Evin arka kapısını kırıp içeriye girdiği belirlenen hırsızın hedefinde değerli eşya olduğu ancak evde değerli eşya bulamayınca ortadan kaybolduğu öne sürüldü.
Olayı fark eden ev sahipleri, polise şikayette bulundu. 2. kez hırsızlık olayının yaşandığı evde, polis tarafından parmak izi incelemesi yapılarak, kaçan hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 08:31 Kaynak: İHA
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