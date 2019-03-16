Son Dakika Haberleri: Aynı Evde 2'nci Kez Hırsızlık Şoku

Aynı Evde 2'nci Kez Hırsızlık Şoku

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşlı bir kadına ait bir evde ikinci defa hırsızlık olayı yaşandı.

Aynı Evde 2'nci Kez Hırsızlık Şoku, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşlı bir kadına ait bir evde ikinci defa hırsızlık olayı yaşandı. Hırsızlar evi talan etti.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle İsmet İnönü Caddesi üzerinde Ş.N.'ye ait bir eve hırsız girdi. Evde kimsenin olmamasını fırsat bilen içeriyi talan etti. Evin arka kapısını kırıp içeri girdiği belirlenen hırsızın hedefinde değerli eşya olduğu ancak evde değerli eşya bulamayınca ortadan kaybolduğu öne sürüldü.

Olayı fark eden ev sahipleri, polise şikayette bulundu. 2. kez hırsızlık olayının yaşandığı evde, polis tarafından parmak izi incelemesi yapılarak, kaçan hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:50 Kaynak: İHA

Yeni Mahalle, Malkara, Tekirdağ, 3. Sayfa
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