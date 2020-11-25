Aynı evde büyüyen kedi ve köpek, uzun süre sonra bir araya geldi - Son Dakika

Aynı evde büyüyen kedi ve köpek, uzun süre sonra bir araya geldi
25.11.2020 11:14
ANTALYA'da aynı evde birlikte büyüyen kedi ve köpek, uzun süre birbirinden ayrı kaldı.
ANTALYA'da aynı evde birlikte büyüyen kedi ve köpek, uzun süre birbirinden ayrı kaldı. Dün gece aynı evde bir araya getirilen kedi ve köpeğin birbirleriyle yakınlığı ilgi dikkat çekti.
Antalya'da yaşayan Nurşen Bilgiç, 3 yıl önce 'Karamel' adını verdiği kediyi sahiplendi. Ardından ertesi yıl bir köpek alan Bilgiç, ona da 'Mary' adını verdi. Yaklaşık 1 yıl birlikte büyüyen kedi ve köpek, aynı evde birbirleriyle zaman geçirdi. Bir süre sonra kediyi Savaş Ilgaz sahiplendi. Uzun süre ayrı kalan Mary ve Karamel, dün gece aynı evde sahipleri tarafından bir araya getirildi. Kedi ve köpeğin dostluğu, görenlerin içini ısıttı.
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