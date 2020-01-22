Aynı evde yaşadığı eski eşini öldüren koca adliyede (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aynı evde yaşadığı eski eşini öldüren koca adliyede (2) - Son Dakika

Aynı evde yaşadığı eski eşini öldüren koca adliyede (2)

6 saat önce

TUTUKLANDIKırşehir'de anlaşmalı boşanıp, aynı evde yaşamaya devam ettiği Alev Ergin'i (45) pompalı tüfekle öldüren Nihat Çakır (47) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aynı evde yaşadığı eski eşini öldüren koca adliyede (2), System.String[]

TUTUKLANDI

Kırşehir'de anlaşmalı boşanıp, aynı evde yaşamaya devam ettiği Alev Ergin'i (45) pompalı tüfekle öldüren Nihat Çakır (47) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:55 Kaynak: DHA
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