Son Dakika › Güncel › Aynı evde yaşadığı eski eşini öldüren koca adliyede (2) - Son Dakika
Aynı evde yaşadığı eski eşini öldüren koca adliyede (2)
6 saat önce
TUTUKLANDIKırşehir'de anlaşmalı boşanıp, aynı evde yaşamaya devam ettiği Alev Ergin'i (45) pompalı tüfekle öldüren Nihat Çakır (47) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:55 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Kırşehir'de anlaşmalı boşanıp, aynı evde yaşamaya devam ettiği Alev Ergin'i (45) pompalı tüfekle öldüren Nihat Çakır (47) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son Dakika Tamir etmeye çalıştığı telefonun bataryası patladı İran'da bir Devrim Muhafızı komutanına daha suikasta uğradı Ceren Özdemir'in annesinden duygulandıran paylaşım Çin'de koronavirüsünün saptandığı Wuhan kenti karantina altına alındı