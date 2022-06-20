Aynı evde yaşadığı kardeşi ölünce yatalak hasta 3 boyunca aç susuz kaldı - Son Dakika
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Aynı evde yaşadığı kardeşi ölünce yatalak hasta 3 boyunca aç susuz kaldı

20.06.2022 17:49

Batman'da aynı evde yaşayan iki kardeşten biri hayatını kaybetti. 3 gün önce yaşamını yitirdiği belirlenen şahsın aynı evde yaşadığı yatalak hasta olan kız kardeşinin ise 3 gün boyunca aç ve susuz kaldığı öğrenildi. Hastanın tedavisi sonrası bir akrabasının evine götürüldüğü öğrenildi.

Gercüş ilçesinde yatalak hasta olan kız kardeşi S.D. ile yaşayan Şehmus Önel'in evinden gelen kötü koku üzerine, komşuları yakınlarına haber verdi. Eve giren akrabaları Önel'in cansız bedeniyle karşılaştı, yatalak olan kız kardeşi ise yan odada bitkin halde görüldü.

3 GÜN AÇ VE SUSUZ KALMIŞ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Önel'in cansız bedeni Gercüş Devlet Hastanesi morguna götürüldü. 3 gün boyunca aç ve susuz kalan S.D. ise yapılan tedavisinin ardından bir akrabasının evine götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan ilk incelemede Önel'in 3 gün önce hayatını kaybettiği tespit edildi. Önel'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kardeşi ölünce yatalak kız kardeşi 3 gün boyunca evde aç susuz kaldı
Kardeşi ölünce yatalak kız kardeşi 3 gün boyunca evde aç susuz kaldı
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Kaynak: DHA

Batman, Güncel, Son Dakika

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