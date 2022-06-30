Aynı evde yaşayan 2 erkek arkadaş çırılçıplak sarılmış halde ölü olarak bulundu! Son anları kare kare kameralara yansıdı

İstanbul Kağıthane'de Telsizler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, birlikte yaşadıkları öğrenilen 38 yaşındaki F.K. ve 29 yaşındaki İ.Y., geçtiğimiz cumartesi günü kaldıkları binanın girişindeki bakkaldan alışveriş yaptı. İkili daha sonra kaldıkları eve girdi ancak bir daha çıkmadı.

ÇİLİNGİR YARDIMIYLA KAPIYI AÇTILAR

Yaklaşık 5 gün boyunca iki arkadaştan haber alamayan yakınları, bakkalı arayarak evde olup olmadıkları sordu. İkilinin uzun süre görünmemesi üzerine yakınları polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çilingir yardımıyla içeriye girdiğinde korkunç manzaraya karşılaştı. Haber alınamayan çift, çırılçıplak halde yatakta birbirlerine sarılmış olarak bulundu. İçeriye giren sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda ikilinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından arkadaşlarının öldüğünü haber alan yakınları gözyaşlarına boğulurken, çevredeki vatandaşlar ise şaşkınlıkla olanı biteni izledi.

SUÇ KAYITLARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olay yeri inceleme ekiplerinin dairede yaptığı çalışmalar sonucunda iki adet şırınga ve uyuşturucu madde içmek için kullanılan tüp olduğu görüldü. Cumhuriyet savcısının da incelemelerinin ardından iki arkadaşın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Öte yandan ölü bulunan F.K.'nin emniyette "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan, İ.Y.'nin ise "tehdit" ve "hakaret" suçlarından kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

SON ANLARI KAMERADA

İki arkadaşın son anları kameralara yansıdı. Görüntülerde, gençlerin bakkala gelip alışveriş yaptıktan sonra ayrıldıkları görülüyor.