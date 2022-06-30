Aynı evde yaşayan 2 erkek arkadaş çırılçıplak sarılmış halde ölü olarak bulundu! Son anları kare kare kameralara yansıdı - Son Dakika
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Aynı evde yaşayan 2 erkek arkadaş çırılçıplak sarılmış halde ölü olarak bulundu! Son anları kare kare kameralara yansıdı

30.06.2022 15:13

Kağıthane'de aynı evde yaşayan iki erkek arkadaş, 5 gündür haber alınamaması sonucu yatakta çırılçıplak halde ve birbirlerine sarılmış halde ölü bulundu. İkilinin odasında şırınga ve uyuşturucu içmek için kullanılan tüp bulunması dikkat çekti.

İstanbul Kağıthane'de Telsizler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, birlikte yaşadıkları öğrenilen 38 yaşındaki F.K. ve 29 yaşındaki İ.Y., geçtiğimiz cumartesi günü kaldıkları binanın girişindeki bakkaldan alışveriş yaptı. İkili daha sonra kaldıkları eve girdi ancak bir daha çıkmadı.

İki arkadaş yatakta çıplak ve sarılmış halde ölü bulundu

ÇİLİNGİR YARDIMIYLA KAPIYI AÇTILAR

Yaklaşık 5 gün boyunca iki arkadaştan haber alamayan yakınları, bakkalı arayarak evde olup olmadıkları sordu. İkilinin uzun süre görünmemesi üzerine yakınları polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çilingir yardımıyla içeriye girdiğinde korkunç manzaraya karşılaştı. Haber alınamayan çift, çırılçıplak halde yatakta birbirlerine sarılmış olarak bulundu. İçeriye giren sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda ikilinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından arkadaşlarının öldüğünü haber alan yakınları gözyaşlarına boğulurken, çevredeki vatandaşlar ise şaşkınlıkla olanı biteni izledi.

İki arkadaş yatakta çıplak ve sarılmış halde ölü bulundu

SUÇ KAYITLARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olay yeri inceleme ekiplerinin dairede yaptığı çalışmalar sonucunda iki adet şırınga ve uyuşturucu madde içmek için kullanılan tüp olduğu görüldü. Cumhuriyet savcısının da incelemelerinin ardından iki arkadaşın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Öte yandan ölü bulunan F.K.'nin emniyette "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan, İ.Y.'nin ise "tehdit" ve "hakaret" suçlarından kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

İki arkadaş yatakta çıplak ve sarılmış halde ölü bulundu

SON ANLARI KAMERADA

İki arkadaşın son anları kameralara yansıdı. Görüntülerde, gençlerin bakkala gelip alışveriş yaptıktan sonra ayrıldıkları görülüyor.

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Kaynak: İHA

alışveriş, Kağıthane, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aynı evde yaşayan 2 erkek arkadaş çırılçıplak sarılmış halde ölü olarak bulundu! Son anları kare kare kameralara yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aynı evde yaşayan 2 erkek arkadaş çırılçıplak sarılmış halde ölü olarak bulundu! Son anları kare kare kameralara yansıdı - Son Dakika
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