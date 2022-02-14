Aynı eve 5 kez hırsız girdi! Ne musluk ne kapı kaldı - Son Dakika

Bursa'da daha önce 4 kez girdikleri evden elektronik eşyadan mobilya takımına kadar ne varsa alıp götüren hırsızlar, son olaylarında musluk, eviye ve kapıları söküp götürdü.

EVDE HİÇ BİRŞEY BIRAKMADILAR

Hedefteki eve beşinci kez gelen hırsızlar, bahçe ve evin demir olan giriş kapısı, odaların iç kapılarını söktükleriyle kalmayıp mutfaktaki metal olan eviyeyi de alıp götürdü. Yine mutfak ve banyodaki muslukları da söken hırsızlar evi adeta talan etti. Evi üç günde bir kontrole giden Sait G., gördükleri karşısında gözlerine inanamadı.

NE HIRSIZ BULUNDU NE DE ÇALINAN MALLARIMIZ

Evin bahçesinde bir araca ait lastik izleri olduğunu söyleyen Sait G., "Ev, rahmetli babamızdan kalma. Hatırası büyük. Zaman zaman gidip kontrol ediyor, temizliğini yapıyorduk. Bahçemizde de meyve ağaçları bulunuyor. Hatta yazın burada kaldığımız günler oluyor. Evvelce de çok kez hırsız girdi. Polise bildirdik ama ne hırsızlar bulundu ne de çalınan mallarımız geri geldi" dedi.

"YATAKLARIN BAZILARINI AÇIP SİLKELEMİŞLER"

Tüm eşyaların talan edildiğini söyleyen Sait G., "Yatakların bazılarını açıp eşyaları silkelemişler. Ortalığı talan etmişler. Bu ne cüret böyle? Polisin, buralarda devriye sayısını arttırması lazım. Çok sahipsiz bırakılmış bu bölge. Çevrede aynı şekilde evi bulunanları buradan uyarıyorum. Çok dikkat etsinler" diye konuştu.