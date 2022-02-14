Üye Girişi
Aynı eve 5 kez hırsız girdi! Ne musluk ne kapı kaldı - Son Dakika

Aynı eve 5 kez hırsız girdi! Ne musluk ne kapı kaldı

14.02.2022 15:48
Aynı eve 5 kez hırsız girdi! Ne musluk ne kapı kaldı

Bursa'da İzmir Yolundaki Görükle Köprüsünden Kayapa'ya gidişte bulunan bir evi, hırsızlar beşinci kez soydu. Her seferinde evden elektronik eşyadan tutun da mobilya takımına kadar ne varsa alıp götüren hırsızlar, son girdiklerinde musluk, eviye ve kapıları söktü.

Bursa'da daha önce 4 kez girdikleri evden elektronik eşyadan mobilya takımına kadar ne varsa alıp götüren hırsızlar, son olaylarında musluk, eviye ve kapıları söküp götürdü.

EVDE HİÇ BİRŞEY BIRAKMADILAR

Hedefteki eve beşinci kez gelen hırsızlar, bahçe ve evin demir olan giriş kapısı, odaların iç kapılarını söktükleriyle kalmayıp mutfaktaki metal olan eviyeyi de alıp götürdü. Yine mutfak ve banyodaki muslukları da söken hırsızlar evi adeta talan etti. Evi üç günde bir kontrole giden Sait G., gördükleri karşısında gözlerine inanamadı.

NE HIRSIZ BULUNDU NE DE ÇALINAN MALLARIMIZ

Evin bahçesinde bir araca ait lastik izleri olduğunu söyleyen Sait G., "Ev, rahmetli babamızdan kalma. Hatırası büyük. Zaman zaman gidip kontrol ediyor, temizliğini yapıyorduk. Bahçemizde de meyve ağaçları bulunuyor. Hatta yazın burada kaldığımız günler oluyor. Evvelce de çok kez hırsız girdi. Polise bildirdik ama ne hırsızlar bulundu ne de çalınan mallarımız geri geldi" dedi.

"YATAKLARIN BAZILARINI AÇIP SİLKELEMİŞLER"

Tüm eşyaların talan edildiğini söyleyen Sait G., "Yatakların bazılarını açıp eşyaları silkelemişler. Ortalığı talan etmişler. Bu ne cüret böyle? Polisin, buralarda devriye sayısını arttırması lazım. Çok sahipsiz bırakılmış bu bölge. Çevrede aynı şekilde evi bulunanları buradan uyarıyorum. Çok dikkat etsinler" diye konuştu.

YORUMLAR
500

Hırsızlık Büro Amirliği, Hırsızlık, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aynı eve 5 kez hırsız girdi! Ne musluk ne kapı kaldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:48 Aynı eve 5 kez hırsız girdi! Ne musluk ne kapı kaldı
15:43 Son Dakika: Zincir marketlerden açıklama: Yüzde 7'lik KDV indirimini etiketlere yansıttık
15:24 O şarkı bir farkla gerçek oldu! Tuncelili yurttaş esmeri değil, tilkiyi fıstık ile besledi
15:27 Bu bikini koli bandıyla yapıldı! Dünya basınında geniş yer buldu
15:11 Mbappe, Real Madrid'le prensipte anlaşmaya vardı! Cengiz Ünder'i gündemde
15:10 AK Partililer arasında oy aralığı gerilimi! Metin Külünk'ten yüzde 34-36 diyen Şen'e "tuzağa düştü" yorumu
15:09 Kalp Yarası'nda bu akşam neler olacak? Ferit babasının cinayetiyle ilgili neler buldu?
15:07 Sevgililer Günü'nü kutlayan isimler sosyal medyada adeta yarış halinde!
15:02 Aşı karşıtları delirmiş gibi! Binlerce kişinin önünde çırılçıplak koşmaya başladı!
14:58 Elon Musk, Neuralink testleri için 15 maymun kullandı! Hayvanların ölmesi büyük tepki çekti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 15:56:30. #1.13#
SON DAKİKA: Aynı eve 5 kez hırsız girdi! Ne musluk ne kapı kaldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement